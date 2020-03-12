انطلاق «رؤى للأفلام القصيرة» بمشاركة 120 فيلما

بوستر الدورة الثالثة من «رؤي للأفلام القصيرة» (فيسبوك)

أعلن رئيس مهرجان «رؤى: مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة» مالك خوري بدء فعاليات الدورة الثالثة الجمعة، بدلا من الأربعاء، وذلك بعد مشاورات مكثفة على عدة مستويات، وبعد الأخذ بالاعتبار وجود الترتيبات التي توفر أسس السلامة الصحية للحضور في قاعات المهرجان، وكذلك الأخذ بالاعتبار أيضا أوضاع الطقس الخميس.

وأشار إلى أن متابعة أعمال المهرجان وفعالياته كما سبق الإعلان عنها، لكن ابتداء من الجمعة، كما أوضح أن الأفلام التي جرى برمجتها ليوم الخميس ستعرض بدءا من الساعة 12 ظهرا أيّام الإثنين، الثلاثاء، والأربعاء 16 و17 و18 مارس، على أن تبقى كل الفعاليات الأخرى في مواعيدها.

يشارك في الدورة الثالثة للمهرجان 120 فيلمًا قصيرًا، تتنوع بين الروائية والتسجيلية والتحريك، تم اختيارها من 230 فيلما جرى ترشيحها، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من ورش العمل، وأيضًا تنظيم حلقات نقاشية.

وسيتم عرض الأفلام المشاركة بالمهرجان في عدد من قاعات الجامعة الأميركية، أبرزها قاعة «إيوارت» التذكارية، القاعة الشرقية، بالإضافة إلى قاعات معارض «ليغاسي»، «فيوتشر»، و«مارغو فيللون».

ويتعاون المهرجان هذه السنة، مع الجمعية المصرية للرسوم المتحركة ومدرسة «الجيزويت» للفيلم التحريكي، حيث سيتم تنظيم مجموعة من الأنشطة المهمة، لدعم فيلم التحريك المصري.

ومن المقرر تكريم المهرجان هذا العام، الناقد الطليعي والمخرج السينمائي الراحل سامي السلاموني، حيث ستعرض له ثلاثة أفلام قصيرة، كما سيتم تنظيم معرض فني يضم مجموعة من أعمال السلاموني ونماذج من كتاباته النقدية عن أفلام مصرية مهمة، بالإضافة إلى تنظيم حلقة نقاش خاصة عن الناقد المميز، يشارك فيها نخبة من الإخصائيين وأصدقاء الراحل.

وأعلن الناقد والسينمائي مالك خوري، رئيس المهرجان أن المخرج مجدي أحمد علي يرأس لجنة تحكيم الدورة الثالثة، والتي تضم في عضويتها الفنانة هالة القوصي، والسيناريست وسام سليمان، والفنانة سهام محمد عبدالمنعم إسماعيل، والمخرج أدهم الشريف.