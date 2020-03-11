اكتشاف كتابة بدائية لحضارة المايا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 01:52 مساء
صورة نشرتها وزارة الثقافة في غواتيمالا في 10 مارس 2020 للوحة المكتشفة في موقع تكاليك أباج الأثري للمايا في غواتيمالا (أ ف ب)

تمكن باحثون من اكتشاف لوحة منحوتة منذ أكثر من ألفي عام في غواتيمالا، تعطي مؤشّرات عن تاريخ الكتابة من حضارة المايا.

وسيطرت حضارة المايا على جنوب المكسيك وجزء من أميركا الوسطى، حسب «فرانس برس».

واكتشفت اللوحة التي تحمل الرقم 87 في سبتمبر 2018 في موقع تاكاليك أباج الأثري، في مقاطعة إيل أستينال الواقعة على مسافة 125 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة غواتيمالا، ويعود تاريخها إلى نحو 100 عام قبل الميلاد.

وأوضح العالم الألماني نيكولاي غروبه عبر فيديو بثّ في القصر الوطني للثقافة بحضور الرئيس الغواتيمالي، أليخاندرو جياماتي «تكمن أهمّية هذه اللوحة في أنها مثال على تطور الكتابة في أميركا الوسطى».

وعلى الرغم من عدم التوصّل إلى «قراءة لغوية» للكتابات، أوضح الباحث أن الصور التي تظهر على اللوحة والكتابات المرفقة تعطي دليلاً على أنه «نص مبكر للمايا».

وسكن الأولميك مدينة تكاليك أباج بين العامين 1500 قبل الميلاد و100 بعد الميلاد، وكذلك سكنها المايا بين العامين 800 و300 سنة قبل الميلاد. من ثمّ اندثر الأولميك فيما واصل المايا تطوّرهم الثقافي.

وتعتقد عالمة الآثار الغواتيمالية كريستا شيبر ومنسقة الموقع أن تاكاليك أباج لعبت دور «المختبر» لإجراء «تجارب» عديدة للكتابة التي تطوّرت بعد ذلك.

في العام 2012، أعلن علماء أثار من غواتيمالا اكتشاف قبر الملك في تاكاليك أباج الذي ربّما شهد على التحوّل الثقافي بين الأولميك والمايا بين العامين 700 و400 قبل الميلاد.

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