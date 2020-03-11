تأجيل مهرجان «كواتشيلا» الموسيقي بسبب «كورونا»

جزء من الحشود في مهرجان «كواتشيلا» الموسيقي في كاليفورنيا، 15 أبريل 2018 (أ ف ب)

قام منظمو مهرجان «كواتشيلا» الموسيقي الشهير الثلاثاء، بإعادة جدولته إلى أكتوبر بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، بعد توجيه من السلطات الصحية المحلية.

وأوضحت «غولدن فويس» الشركة المنظمة المهرجان الضخم الذي يقام في صحراء كاليفورنيا في بيان «في حين أن هذا القرار يأتي في وقت يشوبه الغموض العالمي، فإننا نأخذ سلامة ضيوفنا وموظفينا ومجتمعنا وصحتهم على محمل الجد»، وفق «فرانس برس».

وسيقام المهرجان الذي كان من المفترض أن يبدأ في أبريل، خلال عطلتي نهاية الأسبوع الموافقتين 9 أكتوبر و16 منه.

وقال كاميرون كيزر مسؤول الصحة العامة في مقاطعة ريفرسايد في بيان «لم يتخذ هذا القرار باستخفاف أو دون مراعاة عدد من العوامل».

وأضاف «لا شك في أن هذا القرار سيؤثر على كثير من الأشخاص، لكن أولويتي القصوى هي حماية صحة المجتمع بكامله». وأجلت «غولدن فويس» أيضا مهرجان «ستيدج كوتش» لموسيقى الكانتري إلى الفترة ما بين 23 و25 أكتوبر، وهو عادة ما يقام في أبريل.

وأوضح المنظمون أن التذاكر التي بيعت لتواريخ أبريل ستكون صالحة لحفلات أكتوبر، وسيكون بمقدور الذين ليس باستطاعتهم الحضور في ذلك الوقت إعادة أموالهم.

وتأتي هذه الأخبار بعد إلغاء مهرجان الموسيقى الإلكترونية «ألترا ميوزيك فيستيفل» بعدما كان من المقرر إقامته في ميامي بين 20 و22 مارس والمهرجان الثقافي «ساوث باي ساوث ويست» الذي كان يجب أن ينطلق في منتصف مارس في أوستن في ولاية تكساس الأميركية.

وقال كيزر إن هناك حاليا ست إصابات بفيروس كورونا جرى الإبلاغ عنها في مقاطعة ريفرسايد بسبب التعرض له محليا وليس السفر إلى الخارج.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى أكثر من 900 حالة الثلاثاء، وفق إحصاء أجرته «فرانس برس»، وانتقد خبراء الصحة العامة السلطات بسبب التقليل من أهمية الوباء والتأخر في بدء الاختبارات.

وتوفي ما لا يقل عن 28 شخصا وأصيب حوالي 960 آخرين وفقا لجهاز تتبع فيروس كورونا في جامعة جونز هوبكنز، وهو ارتفاع بمئات الحالات عن اليوم السابق.