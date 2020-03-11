تأجيل مهرجان «كواتشيلا» الموسيقي بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 11:46 صباحا
جزء من الحشود في مهرجان «كواتشيلا» الموسيقي في كاليفورنيا، 15 أبريل 2018 (أ ف ب)

قام منظمو مهرجان «كواتشيلا» الموسيقي الشهير الثلاثاء، بإعادة جدولته إلى أكتوبر بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، بعد توجيه من السلطات الصحية المحلية.

وأوضحت «غولدن فويس» الشركة المنظمة المهرجان الضخم الذي يقام في صحراء كاليفورنيا في بيان «في حين أن هذا القرار يأتي في وقت يشوبه الغموض العالمي، فإننا نأخذ سلامة ضيوفنا وموظفينا ومجتمعنا وصحتهم على محمل الجد»، وفق «فرانس برس».
وسيقام المهرجان الذي كان من المفترض أن يبدأ في أبريل، خلال عطلتي نهاية الأسبوع الموافقتين 9 أكتوبر و16 منه.

وقال كاميرون كيزر مسؤول الصحة العامة في مقاطعة ريفرسايد في بيان «لم يتخذ هذا القرار باستخفاف أو دون مراعاة عدد من العوامل».

وأضاف «لا شك في أن هذا القرار سيؤثر على كثير من الأشخاص، لكن أولويتي القصوى هي حماية صحة المجتمع بكامله». وأجلت «غولدن فويس» أيضا مهرجان «ستيدج كوتش» لموسيقى الكانتري إلى الفترة ما بين 23 و25 أكتوبر، وهو عادة ما يقام في أبريل.

وأوضح المنظمون أن التذاكر التي بيعت لتواريخ أبريل ستكون صالحة لحفلات أكتوبر، وسيكون بمقدور الذين ليس باستطاعتهم الحضور في ذلك الوقت إعادة أموالهم.

وتأتي هذه الأخبار بعد إلغاء مهرجان الموسيقى الإلكترونية «ألترا ميوزيك فيستيفل» بعدما كان من المقرر إقامته في ميامي بين 20 و22 مارس والمهرجان الثقافي «ساوث باي ساوث ويست» الذي كان يجب أن ينطلق في منتصف مارس في أوستن في ولاية تكساس الأميركية.

وقال كيزر إن هناك حاليا ست إصابات بفيروس كورونا جرى الإبلاغ عنها في مقاطعة ريفرسايد بسبب التعرض له محليا وليس السفر إلى الخارج.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى أكثر من 900 حالة الثلاثاء، وفق إحصاء أجرته «فرانس برس»، وانتقد خبراء الصحة العامة السلطات بسبب التقليل من أهمية الوباء والتأخر في بدء الاختبارات.

وتوفي ما لا يقل عن 28 شخصا وأصيب حوالي 960 آخرين وفقا لجهاز تتبع فيروس كورونا في جامعة جونز هوبكنز، وهو ارتفاع بمئات الحالات عن اليوم السابق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا تسجل أول إصابة بفيروس «كورونا»
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
«أرامكو» السعودية تعتزم زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل
اقتصاد
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
5 ليبيين في اختبارات احترافية بإسبانيا
رياضة محلية
«المالية الروسية»: يمكننا التكيف مع أسعار النفط حتى 25 دولارا للبرميل لفترة 10 ...
اقتصاد
تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. وأول تعليق لحمدوك عقب نجاته
دولى
«المركزي» في بنغازي يعلن تسييل مرتبات يناير وفبراير لحساب «مالية الموقتة»
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
هبوط بورصات العالم وخسائر بالمليارات مع انتشار فيروس كورونا
اقتصاد
كاركاتير حليم - 8 مارس: اليوم العالمي للمرأة
كاريكاتير
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلوث الهواء يقلل عمر الإنسان 3 سنوات