عرض الفيلم الليبي «صرخة وجع» الخميس المقبل ببنغازي

يعرض الخميس المقبل الفيلم الليبي «صرخة وجع»، من تأليف وإخراج حمد الترهوني، بقاعة وزارة الاقتصاد بمنطقة قاريونس الساعة الخامسة مساء بمدينة بنغازي.

وقال الفنان فوزي العبيدي لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء: «فيلم صرخة وجع يتحدث عن صراع بين الألم والأمل، يتحدث الفيلم عن تضحيات أبطال الجيش الليبي في قضائهم على الإرهاب والفكر المتطرف».

وأضاف: «الفيلم يتحدث أيضًا عن عن معاناة أطفال مرض سرطان الأطفال وأهاليهم، وما يعانونه من قصور كثيرة في توفير العلاج اللازم. والقضاء على دواعش المال العام».

وأشار العبيدي إلى أن «العرض هو عرض خاص بالفنانين، وسيعرض في عدد من المدن في ليبيا قريبا».

يذكر أن فيلم «صرخة وجع» من بطولة الممثلين «فوزي العبيدي، وسالم عيسى، وحسين المنصوري، وماجدة الدكتور، وسالمة يوسف، وأيمن نحول، وروز سعد الدباغ، وطارق بوقرين، وعلي الأوجلي».