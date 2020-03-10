بالفيديو: مروة ناجي تطرح أحدث كليباتها «لما لاقيتك»

من كواليس تصوير فيديو كليب «لما لاقيتك» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت المطربة المصرية مروة ناجي فيديو كليب أغنيتها «لما لاقيتك»، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة «لايف ستايلز ستوديوز» على «يوتيوب».

ومن المقرر طرح الفيديو كليب على قنوات «مزيكا» و«آرابيكا» قريبًا، بالإضافة إلى طرح الأغنية على العديد من المحطات الإذاعية منها «نغم إف إم» و«9090» و«ميجا» و«راديو هيتس» و«شعبي» و«إينرجي».

«لما لاقيتك» تم تصويرة أخيرًا في عدة مناطق بلبنان، وتم تسجيل الأغنية في ستوديو «صوت الحب»، وهو من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدي وميكس وماستر عمار خاطر وإخراج فادي حداد في ثاني تعاون له مع مروة ناجي بعد فيديو كليب «حبيت من قلبي».