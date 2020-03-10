براءة فرقة روك أميركية من تهمة سرقة مقدمة موسيقية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 12:04 مساء
روبرت بلانت، يسار، وعازف الغيتار جيمي بايدج خلال حفلة لفرقة «ليد زبلين» 1988 (أ ف ب)

أكدت محكمة استئناف أميركية، الإثنين، حكمًا مفاده بأن فرقة الروك البريطانية «ليد زبلين» لم تسرق موسيقى مطلع أغنيتها الأشهر «ستيرواي تو هافن» من فرقة أخرى.

وأكدت لجنة قضاة مؤلفة من 11 قاضيًا في سان فرانسيسكو الحكم الصادر في العام 2016، الذي لم يعثر على أي دليل على أن أغنية «ليد زبلين» للعام 1971 انتهكت حقوق الملكية والنشر لأغنية «توروس» التي ألفها راندي وولف من فرقة «سبيريت» الأميركية، وفق «فرانس برس».

في العام 2018، تم نقض هذا القرار من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في سان فرانسيسكو بعد تقديم استئناف أول لأسباب قانونية.

وطلبت «ليد زبلين» أن يعاد النظر في الحكم مرة جديدة من قبل لجنة أكبر. والإثنين، أكدت هذه اللجنة بناء على قانون حقوق الملكية الفكرية والنشر للعام 1909 الحكم الأول مرة أخرى.

وشهد جيمي بايدج عازف الغيتار في «ليد زبلين» والمغني روبرت بلانت وزميلهما في الفرقة جون بول جونز في العام 2016 خلال المحاكمة أن الجملة الموسيقية التي تزعم فرقة «سبيريت» أنها مسروقة وتم استخدامها في أغنية «ستيرواي تو هافن»، «موجودة في أغاني الروك منذ الأزل».

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