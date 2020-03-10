الموت يغيب فون سيدو عن 90 عاما

الممثل الفرنسي من أصل سويدي ماكس فون سيدو في مهرجان كان للسينما في 14 مايو 2016 (أ ف ب)

أعلنت زوجة الممثل الفرنسي، ماكس فون سيدو، وفاة النجم الذي شارك في عشرة أفلام للمخرج السويدي إنغمار برغمان، قبل أن ينتقل إلى هوليوود، عن 90 عاما.

وكتبت المنتجة كاترين فون سيدو عن زوجها وهو من أصل سويدي: «بقلب محطم وحزن لا متناه يؤلمنا جدا أن نعلن رحيل ماكس فون سيدو في 8 مارس»، وفق «فرانس برس».

ولد فون سيدو في السويد العام 1929 واشتهر أولا بفضل تعاونه مع المخرج إنغمار برغمان، الذي جعله يخوض جولة شطرنج مع الموت في فيلم «ذي سيفنث سيل» الذي عرض العام 1957. ومثل بعد ذلك في أكثر من عشرة أفلام.

واعتبارا من نهاية الستينات، راح يشارك في أفلام خارج حدود السويد. فجسد يسوع المسيح في فيلم «ذي غريتيست ستوري إيفر تولد» (1965) إلى جانب شارلتون هيستون، كما شارك في فيلم «هاواي» (1966) إلى جانب جولي اندروز.

وتميزت مسيرته الهوليوودية بدور الكاهن، في فيلم «ذي إكزورسيست» (1973) لوليام فريدكين، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وجسد بعد ذلك أدوار الشرير في الكثير من الأفلام، تحت إدارة ديفيد لينش في «ديون» وستيفن سبيلبرغ في «ماينوريتي ريبورت» ومارتن سكورسيزي في «شاتر آيلاند».

وانضم كذلك إلى سلسلة «ستار وورز» في العام 2014 في الجزء السابع منها قبل أن يشارك أيضا في مسلسل «غايم اوف ثرونز» الناجح جدا.

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نال ماكس فون سيدو الجنسية الفرنسية العام 2002 وهو متزوج منذ العام 1997 من مخرجة الأفلام الوثائقية الفرنسية كاترين بورليه.

وقال الرئيس السابق لمهرجان «كان» للفيلم جيل جاكوب إن فان سيدو «كان من أعظم ممثلي العالم، كان بإمكانه أداء أدوار مخيفة ومثيرة للقلق إلا أن ماكس كان شخصا رقيقا جدا ويتمتع بحس إنساني مؤثر جدا».