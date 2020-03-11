في مثل هذا اليوم رحل الاستاذ اللغوي الشريف الماقني

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الأربعاء 11 مارس 2020, 07:38 صباحا
الاستاذ الشريف الماقني

في مثل هذا اليوم، منذ 58 سنة، رحل عنا الأستاذ الشريف الماقني بومدين، الذي تشهد له البلاد بدوره الفعال في تعليم اللغة العربية بسرية إبان حكم المستعمر الإيطالي، وُلد ببنغازي في مطلع القرن الماضي، ومنذ شبابه ساهم بتواصل مراحل حياته في نشر الوعي الثقافي لدى الأجيال التي جايلها، رفقة نخبة من المتعلمين الذين وضعوا نصب أعينهم مهمة المحافظة على هوية ليبيا العربية الإسلامية. امتهن تدريس اللغة العربية والدين في عدد من مدن وقرى المناطق الشرقية والوسطى من ليبيا.

كتب الشريف الماقني القصة القصيرة في مجلة «ليبيا»، التي يصدرها ويترأس تحريرها السيد مصطفى بن عامر، وأعدت من قصته «لقاء» تمثيلية إذاعية في سنة 1964. ثقافته الواسعة في التراث الشعبي، من شعر وأغاني العلم، التي أطلق عليها فيما بعد قصائد البيت الواحد ساهمت في خلق تيارت متنوعة تناولت التراث الشعبي، واكبت التقدم الفكري العربي، مما مهد الطريق للأجيال اللاحقة للمساهمة في إثراء الساحة الليبية بألوان متعددة من فنون الشعر الغنائي.

ارتبط بصداقة مع شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي، خلفت لنا ذكريات طيبة تضمنتها قصائد شاعرنا الكبير. كما تواءم مع رفيقه الأديب يوسف الدلنسي. وكانت له رفقة وصداقة طيبة مع الفنان الشعبي على الجهاني «عليويكا».. كل هذه الرفقة الطيبة، مع موهبة الشريف الماقني في تأليف الأغنية الشعبية والكتابة عنها، ناهيك عن عذوبة صوته وحسن أدائه للألحان الشعبية الأصيلة وثقافته الواسعة في أغاني العلم، جعلت منه أحد الذين أجادوا هذه الثقافة وبرزوا فيها.

توفاه الله يوم 3/11/ 1962 ووُسد ثرى بنغازي بمقبرة سيدي عبيد في اليوم نفسه.

بتلخيص من مجموعة مقالات لكل من : الشاعر  هليل محمد البيجو والاستاذ  محمد حسين بودجاجة، والاستاذ الباحث الموثق سالم حسين الكبتي

نشاط مسرحي بمدرسة الأمير
الشاعر أحمد رفيق المهدوي والأديب يوسف الدلنسي وبينهما صورة الملك فاروق وعلم مصر
رسالة من الاستاذ الشريف الماقني إلى صديقه الاستاذ يوسف الدلنسي
الصورة بفناء مدرسة الأمير
رجال من ذلك الزمن الجميل
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
«أرامكو» السعودية تعتزم زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل
اقتصاد
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
5 ليبيين في اختبارات احترافية بإسبانيا
رياضة محلية
«المالية الروسية»: يمكننا التكيف مع أسعار النفط حتى 25 دولارا للبرميل لفترة 10 ...
اقتصاد
تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. وأول تعليق لحمدوك عقب نجاته
دولى
«المركزي» في بنغازي يعلن تسييل مرتبات يناير وفبراير لحساب «مالية الموقتة»
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
هبوط بورصات العالم وخسائر بالمليارات مع انتشار فيروس كورونا
اقتصاد
كاركاتير حليم - 8 مارس: اليوم العالمي للمرأة
كاريكاتير
«مالية الوفاق» تتوقع تراجع الاحتياطي إلى 63 مليار دولار إذا استمر إقفال النفط ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلوث الهواء يقلل عمر الإنسان 3 سنوات