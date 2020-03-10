في مثل هذا اليوم رحل رجل الأعمال الدبلوماسي رجب بن كاطو

في مثل هذا اليوم، منذ 27 سنة، رحل عنا رجب بن كاطو أحد رجال ليبيا العصاميين الكرام، وُلد في بنغازي يوم 7/2/ 1918 وتعلم في كتاتيبها، ثم درس المرحلة الابتدائية في المدارس الإيطالية، عمل في شبابه ببلدية بنغازي، وكان أحد أعضاء فريق بنغازي لكرة القدم. انتبه مبكرًا إلى حتمية التطور، إذ أصبحت وسائل النقل لا تعتمد فقط على العربات التي تجرها الحيوانات، وإنما على المركبات، واستطاع الحصول على توكيل الـ«فيات» فاهتم به وطوره، إذ سريعًا ما انتبه إلى أهمية المقطورات فكان تركيزه عليها، وبسبب مساعدة الناس في حصولهم على حاجتهم بالتقسيط المريح، وأيضًا بسمعته تمكَّن من إدخال المصارف في تمويل عقود زبائنه، وبحسن معاملته نال ثقة الناس وأصبحت شركة الـ«فيات» من أشهر وكالات تسويق السيارات، خصوصًا مركبات النقل.
سنة 1956 اُنتُخب عضوًا عن مدينة بنغازي بمحلس النواب، واستمر به عددًا من دوراته. تولى وزارة الاقتصاد ثم الصحة في حكومة المرحوم عبد المحيد كعبار سنة 1959. عاش ابنًا بارًّا لمدينته، التي أحبها وأحبته، فقد كان خير محبٍّ للناس ومساعدة المحتاج منهم إلى أن أُممت أملاكه وشركاته سنة 1977 فاختار منفاه الاختياري، وعاش ما بين إيطاليا ومصر إلى وفاته في الإسكندرية يوم 3/10/ 1993 ودُفن في ثراها.