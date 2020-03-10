في مثل هذا اليوم رحل رجل الأعمال الدبلوماسي رجب بن كاطو

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الثلاثاء 10 مارس 2020, 07:20 صباحا
الرياضي والدبلوماسي ورجل الأعمال رجب بن كاطو

في مثل هذا اليوم، منذ 27 سنة، رحل عنا رجب بن كاطو أحد رجال ليبيا العصاميين الكرام، وُلد في بنغازي يوم 7/2/ 1918 وتعلم في كتاتيبها، ثم درس المرحلة الابتدائية في المدارس الإيطالية، عمل في شبابه ببلدية بنغازي، وكان أحد أعضاء فريق بنغازي لكرة القدم. انتبه مبكرًا إلى حتمية التطور، إذ أصبحت وسائل النقل لا تعتمد فقط على العربات التي تجرها الحيوانات، وإنما على المركبات، واستطاع الحصول على توكيل الـ«فيات» فاهتم به وطوره، إذ سريعًا ما انتبه إلى أهمية المقطورات فكان تركيزه عليها، وبسبب مساعدة الناس في حصولهم على حاجتهم بالتقسيط المريح، وأيضًا بسمعته تمكَّن من إدخال المصارف في تمويل عقود زبائنه، وبحسن معاملته نال ثقة الناس وأصبحت شركة الـ«فيات» من أشهر وكالات تسويق السيارات، خصوصًا مركبات النقل.

سنة 1956 اُنتُخب عضوًا عن مدينة بنغازي بمحلس النواب، واستمر به عددًا من دوراته. تولى وزارة الاقتصاد ثم الصحة في حكومة المرحوم عبد المحيد كعبار سنة 1959. عاش ابنًا بارًّا لمدينته، التي أحبها وأحبته، فقد كان خير محبٍّ للناس ومساعدة المحتاج منهم إلى أن أُممت أملاكه وشركاته سنة 1977 فاختار منفاه الاختياري، وعاش ما بين إيطاليا ومصر إلى وفاته في الإسكندرية يوم 3/10/ 1993 ودُفن في ثراها.

رجب بن كاطو على يمين محمد يوسف بن كاطور
السيد منير مرشان سكرتير مجلس النواب يمين النائب رجب بن كاطو
مع حفيده
النائب رجب بن كاطو والزبير لنقي
عبداللطيف رشيد الكيخيا ورجب بن كاطو
رجب بن كاطو وابنه عمر
رجال دولة المملكة
رجب بن كاطو خلف ولى العهد
رجب بن احد رموز مدينة بنغازي
في معية الملك
رجب بن كاطو مع رفاقه في رحلة صيد
من اليمين رجب بن كاطو والحاج محمد على لنقي وعلى لنقي وسفير ليبيا في مصر عبدالسلام بسيكري
الحاج رجب بن كاطو مصافحا الملك حسين ضمن وفد في زيارة رسمية
الصورة باسمائها
الحاج رجب بن كاطو
فريق بنغازي لكرة القدم في نهاية الاربعينيات
خلال تأدية فريضة الحج رجب بن كاطو ومحمد على لنقي
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