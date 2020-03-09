2220 مشاركة بمسابقة «كتارا» للرواية العربية

السوري محمد المير غالب الفائز بجائزة كتارا للرواية العربية 2018 (أرشيفية:انترنت)

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» في قطر، استقبال 2220 مشاركة للمنافسة بمختلف فروع مسابقة كتارا للرواية العربية في دورتها السادسة.

ويشكل هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا في المشاركات مقارنة بالدورة السابقة، التي استقبلت 1850 مشاركة، وجاءت المشاركات من مصر والسودان في المقدمة تليهما كل من دول المغرب العربي ثم بلاد الشام والعراق وبعدها دول الخليج، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتتوزع المشاركات على خمس فئات هي «الرواية القطرية المنشورة» وتشمل 15 مشاركة، و«الرواية غير المنشورة» وتشمل 1005 مشاركات، و«الرواية المنشورة»، وتشمل 930 مشاركة، و«رواية الفتيان غير المنشورة»، وتشمل 195 مشاركة، و«الدراسات غير المنشورة»، وتشمل 75 مشاركة.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدمة في الأفرع الخمسة 635 ألف دولار، وتتم ترجمة كل من الروايات الخمس المنشورة الفائزة والرواية القطرية المنشورة الفائزة إلى اللغة الإنجليزية، كما تتم طباعة ونشر الروايات والدراسات غير المنشورة، وستُعلن في 13 أكتوبرالمقبل بالتوازي مع اليوم العالمي للرواية.