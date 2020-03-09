«أونوارد» في صدارة إيرادات السينما في أميركا

«أونوارد» في صدارة إيرادات السينما في أميركا (أرشيفية:انترنت)

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي الجديد «إلى الأمام» أو «أونوارد» إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع إذ حقق 40 مليون دولار.

وتراجع فيلم الرعب والإثارة «إنفيزابل مان» من المركز الأول إلى الثاني هذا الأسبوع إذ حقق 15.2 مليون دولار، والفيلم بطولة إليزابيث موس وألديس هودج وستورم ريد وهارييت داير ومن إخراج لي وينيل، وفقا لوكالة «رويترز».

وحل الفيلم الجديد «ذا واي باك» في المركز الثالث محققا 8.5 مليون دولار، والفيلم بطولة بن أفليك وجانينا جافانكار وميكايلا واتكينز وهايز ماك آرثر ومن إخراج جافين أوكونور.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «سونيك ذا هيدجهوج» من المركز الثاني للمركز الرابع هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار، كما تراجع فيلم المغامرات «كول أوف ذا ويلد» من المركز الثالث للمركز الخامس مسجلا سبعة ملايين دولار، الفيلم إخراج كريس ساندرز، وبطولة هاريسون فورد وكارين جيلان ودان ستيفنز.