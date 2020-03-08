الإعلامية حنان المقوب تفوز بجائزة «أفضل محاورة تلفزيونية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 06:06 مساء

فازت الإعلامية الليبية، حنان المقوب، بجائزة «أفضل محاورة تلفزيونية»، كما فازت الفنانة ذكرى يونس بجائزة أفضل برنامج إذاعي ضمن الدورة الثالثة لجوائز «أوسكار ليبيا» لتتويج المبدعين العرب، في فرعها الإعلامي.

وأعلنت اللجنة المنظمة لـ«جوائز أوسكار ليبيا لتتويج المبدعين العرب» اليوم الأحد عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» فوز الإعلامية حنان المقوب مقدمة برنامج «إشاعة» الذي جرى بثة العام الماضي على قناة «الوسط» الليبية بالجائزة.

كما منحت اللجنة الإعلامي حمزة المشاي جائزة «أفضل برنامج اجتماعي»، بينما فاز الإعلامي معاذ حمزة بأفضل برنامج للمسابقات،كما فاز مقدم البرامج محمد التركي بجائزة «أفضل كاميرا خفية».

ومنحت اللجنة المنظمة لجوائز«أوسكار ليبيا» لتتويج المبدعين العرب الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، جائزة «أفضل إعلامية عربية».   

وأشارت اللجنة المنظِمة للجائزة أن حفل تسليم الجوائز سيجري في 5 من شهر أبريل المقبل بفندق لايكو بجمهورية تونس.

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