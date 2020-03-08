«خريف التفاح» يفوز بجائزة المهرجان الوطني للفيلم بطنجة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 04:36 مساء
«خريف التفاح» يفوز بجائزة المهرجان الوطني للفيلم بطنجة (أرشيفية:انترنت)

فاز فيلم «خريف التفاح» للمخرج محمد مفتكر بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة الذي اختتم دورته الحادية والعشرين السبت في المغرب.

كما فاز الفيلم بجائزة أفضل تصوير وكذلك جائزتي النقد التي تقدمها الجمعية المغربية لنقاد السينما وجائزة الأندية الأدبية السينمائية التي تقدمها الجمعية الوطنية للأندية السينمائية، وفقا لوكالة رويترز.

وضمت مسابقة الأفلام الطويلة 15 فيلما ومنحت لجنة تحكيم جائزتها لفيلم «اللكمة» من إخراج محمد أمين مونة، وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى حسن ريشوي عن دوره في فيلم «أوليفر بلاك» بينما حصلت نسرين الراضي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «آدم».

وفازت مريم توزاني بجائزتي أفضل سيناريو وأفضل إخراج عن فيلمها «آدم» الذي يتناول قصة فتاة ريفية تغادر منزلها بعد أن حملت خارج إطار الزواج فتضطر لخوض رحلة للبحث عن مكان لوضع حملها من أجل العودة لاستئناف حياتها، لكنها تلتقي بامرأة أرملة وطفلتها فتغيير كل خططها، وحصل فيلم «سيد المجهول» للمخرج علاء الدين الجم على جائزة العمل الأول إضافة إلى جائزتي الصوت والإنتاج.

وكرم المهرجان في حفل الختام المخرجة فريدة بورقية والممثل محمد رزين، وفي مسابقة الأفلام القصيرة فاز بالجائزة الكبرى فيلم «يون» للمخرج وديع الشراد، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم «سراديب الغضب» للمخرجة لينا اعريوس.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فاز بالجائزة الكبرى فيلم «قبل زحف الظلام» للمخرج علي الصافي فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم «في عينك كنشوف بلادي» للمخرج كمال هشكار.

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