في مثل هذا اليوم رحل خليل عمر القلال أحد رجال استقلال ليبيا

الدبلومسي سعادة السفير خليل عمر القلال

في مثل هذا اليوم رحل عنا خليل عمر القلال، أحد الرجال الذين حققوا اعتراف الأمم المتحدة باستقلال ليبيا، وُلد في بنغازي العام 1900، ودرس علومه الابتدائية في المدارس التركية، مواصلا تعليمه وثقافته الإيطالية بمجهوداته وإصراره حتى تأهل معلما، ثم امتهن تحرير العقود، مشاركا في مناشط المجتمع، فبرز كأحد أعيان مدينة بنغازي.

العام 1943، إبان الانتداب البريطاني عُيـّن مديراً لإدارة الأوقاف الإسلامية في برقة، فنجح في تنظيم إدارتها، وفي العام 1944 أصبح عضواً عاملاً في الجبهة الوطنية البرقاوية، ثم في المؤتمر الوطني البرقاوي الذي حلّ محلها، ثم في فترة لاحقة أصبح عضواً عاملاً في جمعية عمر المختار. وفي العام 1949 اختير عضواً في الوفد البرقاوي الذي ذهب إلى أمريكا مرتين برئاسة عمر فائق شنيب للمطالبة بالاستقلال، وبذل مع زملائه جهوداً كبيرة لخدمة القضية الوطنية كانت تعصف بها التجاذبات الدولية.

عُيّن وزيراً للصحة في أول حكومة لبرقة شكّلها د. فتحي الكيخيا العام 1949 واستمرّ في المنصب نفسه في الحكومة الثانية التي شكّلها عمر باشا الكيخيا حتى العام 1950، حيث اختير عضواً بالجمعية الوطنية (لجنة الستين) التي وضعت دستور ليبيا في أكتوبر العام 1951، وكان من أعضائها البارزين.

انتخب عضواً في أول برلمان ليبي بعد الاستقلال في فبراير 1952، وفي فبراير 1954 عيّن وزيراً للدفاع في ثاني حكومة ترأسها محمد الساقزلي، وفي أكتوبر من العام نفسه ترأّس الوفد الليبـي الذي سافر إلى تركيا تلبيةً لدعوة موجهة من حكومتها لحضور احتفالات عيدها القومي، ثم عيّن سفيراً لليبيا في مصر ثم في المغرب، وبعدها في إيطاليا حيث توفي في روما يوم 7/3/1965 ثم وسد ثرى مقبرة سيدي منيذر بطرابلس يوم 9/3/1965.

بتلخيص من مقالة للأستاذ سالم الكبتي ومعلومات من الاستاذ سليمان منينه، وتضارب تاريخ الوفاة فأخذنا ما اكده حفيده.

الوفد الليبي في مفاوضات الاستقلال بالامم المتحدة

خليل القلال في مادبة غداء بمقهى ومطعم الفردوس الشهير في ذلك الوقت في بنغازي

من اليسار خليل القلال وعبدالحميد العبار وعمرفائي شنيب ورجال من الأمم المتحدة

خليل عمر القلال احد اعضاء الوفد الليبي مع اعضاء الوفود بالامم المتحدة

مناقشات في اروقة الأمم المتحدة ايام عرض القضية الليبية من اجل الاستقلال

عضو لجنة الدستور خليل عمر القلال الأول من اليسار

نقاش بين رجال الاستقلال

خليل عمر القلال الأول من اليسار

خليل عمر القلال مابين حامد العبيدي وعمر فائق شنيب

خليل القلال في حديث مع عبدالحميد العبار وعمر فائق شنيب بينهم

خليل القلال بجانب عمر فائق شنيب وهو يلقى كلمة ليبيا في الأمم المتحدة

سعادة سفير ليبيا في مصر خليل القلال ما بين الرئسي جمال عبد الناصر وأحد رجال دولته

سفير ليبيا في مصر خليل عمر القلال يقدم اوراق اعتماده للرئيس جمال عبد الناصر