إلغاء مهرجان ثقافي في تكساس الأميركية بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 01:47 مساء
رايات مهرجان «ساوث باي ساوث ويست» الثقافي مرفوعة في تكساس الأميركية، 6 مارس 2020 (أ ف ب)

أُلغي المهرجان الثقافي «ساوث باي ساوث ويست» الذي كان من المقرر انطلاقه في منتصف مارس في أوستن في ولاية تكساس الأميركية بسبب المخاوف حيال انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة الجمعة.

وأوضح رئيس بلدية أوستن، ستيف أدلر، خلال مؤتمر صحفي: «أصدرت أمرًا بإلغاء إقامة مهرجان ساوث باي ساوث ويست لهذا العام»، وفق «فرانس برس».

وأُحصيت حتى الآن إصابات قليلة مؤكدة بالفيروس في تكساس.

وعلق منظم المهرجان في بيان: «إننا نحترم قرار مدينة أوستن، ونحن ملتزمون القيام بدورنا للمساعدة في حماية موظفينا ورواد المهرجان وسكان المدينة»، مشيرين إلى أنهم يدرسون «الخيارات لإعادة جدولة الحدث».

وكان من المقرر إقامة مهرجان الموسيقى والسينما والتكنولوجيا في الفترة الممتدة من 13 إلى 22 مارس. وأعلنت شركات «نتفليكس» و«آبل» و«أمازون» في وقت سابق أنها لن تشارك في المهرجان هذا العام.

وجذب المهرجان والفعاليات المرتبطة به العام الماضي أكثر من 400 ألف شخص.

وأعلن رئيس بلدية أوستن في الوقت نفسه حالة طوارئ محلية في مواجهة فيروس «كورونا المستجد» الذي أصاب أكثر من 200 شخص في أنحاء الولايات المتحدة.

كما أعلن المسؤولون عن مهرجان الموسيقى الإلكترونية «ألترا ميوزيك فيستيفل» الجمعة، إلغاءه بسبب الوباء، بعدما كان من المقرر إقامته في ميامي بين 20 و22 مارس.

ولم يرد منظمو مهرجان «كواتشيلا» الشهير الذي سيبدأ في العاشر من أبريل في صحراء كاليفورنيا على اتصالات وكالة «فرانس برس» للاستفسار عن أي تغيير في الجدول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

4 وفيات في انهيار فندق لعزل المصابين بـ«كورونا» شرق الصين
دولى
«فرانس برس»: إيطاليا ستضع ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي
دولى
الاتحاد الأوروبي: 200 ألف فتاة وامرأة نزحن بسبب النزاع في ليبيا
ليبيا
السعودية تعيد فتح صحن الكعبة مع استمرار تعليق العمرة
دولى
البعثة الأوروبية تسلط الضوء على رحلة خمس ليبيات «نحو الحرية في بلد تنخره الحرب»
ليبيا
النجار ينفي تسجيل أي إصابة بفيروس «كورونا» بالمنطقة الشرقية
ليبيا
«التهريب» يفاقم أزمات النفط الليبي
ليبيا
«وول ستريت جورنال»: السلطات السعودية تعتقل 3 أمراء بينهم شقيق الملك
عربى
قلق عالمي بعد إصابة أكثر من مئة ألف شخص بفيروس «كورونا» المستجد في 92 دولة
دولى
وديعة «المسارات اليتيمة» تطوي صفحة المبعوث الأممي السادس
ليبيا
نقص الوقود في مدن الجنوب يدفع المواطنين إلى المبيت في المحطات
ليبيا
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية في تصفيات «كان 2021»
رياضة محلية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» توضح متى ينبغي استخدام الكمامة