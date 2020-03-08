إلغاء مهرجان ثقافي في تكساس الأميركية بسبب «كورونا»

رايات مهرجان «ساوث باي ساوث ويست» الثقافي مرفوعة في تكساس الأميركية، 6 مارس 2020 (أ ف ب)

أُلغي المهرجان الثقافي «ساوث باي ساوث ويست» الذي كان من المقرر انطلاقه في منتصف مارس في أوستن في ولاية تكساس الأميركية بسبب المخاوف حيال انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة الجمعة.

وأوضح رئيس بلدية أوستن، ستيف أدلر، خلال مؤتمر صحفي: «أصدرت أمرًا بإلغاء إقامة مهرجان ساوث باي ساوث ويست لهذا العام»، وفق «فرانس برس».

وأُحصيت حتى الآن إصابات قليلة مؤكدة بالفيروس في تكساس.

وعلق منظم المهرجان في بيان: «إننا نحترم قرار مدينة أوستن، ونحن ملتزمون القيام بدورنا للمساعدة في حماية موظفينا ورواد المهرجان وسكان المدينة»، مشيرين إلى أنهم يدرسون «الخيارات لإعادة جدولة الحدث».

وكان من المقرر إقامة مهرجان الموسيقى والسينما والتكنولوجيا في الفترة الممتدة من 13 إلى 22 مارس. وأعلنت شركات «نتفليكس» و«آبل» و«أمازون» في وقت سابق أنها لن تشارك في المهرجان هذا العام.

وجذب المهرجان والفعاليات المرتبطة به العام الماضي أكثر من 400 ألف شخص.

وأعلن رئيس بلدية أوستن في الوقت نفسه حالة طوارئ محلية في مواجهة فيروس «كورونا المستجد» الذي أصاب أكثر من 200 شخص في أنحاء الولايات المتحدة.

كما أعلن المسؤولون عن مهرجان الموسيقى الإلكترونية «ألترا ميوزيك فيستيفل» الجمعة، إلغاءه بسبب الوباء، بعدما كان من المقرر إقامته في ميامي بين 20 و22 مارس.

ولم يرد منظمو مهرجان «كواتشيلا» الشهير الذي سيبدأ في العاشر من أبريل في صحراء كاليفورنيا على اتصالات وكالة «فرانس برس» للاستفسار عن أي تغيير في الجدول.