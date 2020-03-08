أمسية ثقافية فنية بالقبة الفلكية طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 01:34 مساء
أمسية ثقافية فنية بالقبة الفلكية طرابلس (فيسبوك)

نظمت الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع منظمة آمالنا للإعلام والتنمية الشاملة أمسية ثقافية فنية، أحياها أطفال المنظمة السبت، بقاعة المسرح بالقبة الفلكية.

حضر الاحتفالية عضو اللجنة التسييرية بالهيئة محمد الهدار، ورئيسة المنظمة آمال الهنقاري وأعضاء المنظمة وأسر الأطفال المشاركين وعدد من الصحفيين والمثقفين، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وألقى الهدار كلمة أكد فيها أن الهيئة تسعى أن تكون حاضرة في الفعاليات التي تهتم بقضايا الطفل وتنشئته تنشئة سليمة، وقال إن الهيئة ستنظم المزيد من البرامج الثقافية والفنية الخاصة بالأطفال ضمن برنامجها الثقافي 2020، لترسيخ ثقافة التسامح لدي الأطفال.

وأوضحت الهنقاري أن أهداف المنظمة تنمية المهارات في مختلف المجالات وتطوير الخطاب الإعلامي وتشجيع الابتكار والإبداع والتواصل والتنسيق مع المنظمات ذات الاهتمام المشترك، وأضافت أن مجال المنظمة يتركز في الاهتمام بالطفل وذوي الإعاقة والقضايا الإنسانية والاجتماعية.

وشهدت الأمسية أناشيد وأغاني وطنية، وإلقاء بعض القصائد التي تتناول قضايا حقوق الطفل في زمن الحرب، وتم عرض شريط مرئي يعرف بمنظمة آمالنا، ويرصد أهم أنشطتها ومساهمتها.

أمسية ثقافية فنية بالقبة الفلكية طرابلس (فيسبوك)
أمسية ثقافية فنية بالقبة الفلكية طرابلس (فيسبوك)
أمسية ثقافية فنية بالقبة الفلكية طرابلس (فيسبوك)
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