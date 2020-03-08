المركز القومي للسينما المصرية يقيم ورش تعليم الفيلم بالبحيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 01:05 مساء
الدكتورة سعاد شوقي رئيسة المركز القومي للسينما المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك المركز القومي للسينما في مصر، بفعاليات عدة بمعرض الكتاب الخامس بدمنهور، المقام في الفترة من 12 وحتى 21 مارس الجاري، وذلك من خلال إقامة ورشة سينمائية تحت عنوان «كيفية صناعة الفيلم» يشارك فيها 20 متدربًا من أبناء محافظة البحيرة.

الورشة تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وفي إطار حرص المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي على إرساء الدعائم الثقافية بين مختلف المحافظات وترسيخًا للدور الثقافي للمركز القومي للسينما في نشر الثقافة السينمائية بين محافظات مصر.

ومن المقرر أن يتم تدريبهم على تقنيات صناعة الفيلم السينمائي، وتستمر الورشة لمدة 6 أيام متتالية للفئة العمرية فوق 18 عامًا.

ويشرف على الورشة السيناريست محمود خليل، ومشرف فني ومنسق مع ديوان عام المحافظة أمل عبدالمجيد، ومدير تصوير مصطفى نبيل والمخرج محمود سالم ومهندس الصوت مها الجندي ومدير إنتاج أحمد رفاعي وعلاء أبو المكارم.

في ختام الورشة يتسلم المتدربون شهادة مشاركة معتمدة، وسوف ينتج عن الورشة فيلمان أحدهما للورشة والآخر يتم إهداؤه إلى محافظة البحيرة. وذلك بالإضافة إلى برنامج عروض لأفلام المركز (بانوراما الفيلم) على هامش فعاليات المعرض.

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