بيع إناء بأكثر من 4 ملايين يورو

آنية صينية من الخزف بيعت في مزاد فرنسي بأكثر من 4 ملايين يورو، 7 مارس 2020 (أ ف ب)

شهدت بورج في وسط فرنسا، السبت، إناء خزف صينيًّا يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر في مزاد، بمبلغ 4.1 مليون يورو.

وبإضافة الرسوم، يرتفع المبلغ ليصبح نحو 4.94 مليون يورو، وفًقا للمشرف على المزاد أوليفييه كلير الذي وصفها بأنها «عملية بيع جيدة جدًّا»، حسب «فرانس برس».

واشترى هذه القطعة التي كان سعرها مقدرًا بين مليون ومليوني يورو، صيني لم يكشف اسمه عبر الهاتف.

وقال كلير: «إنه إناء مزين برسوم باللون الأزرق على خلفية بيضاء تعرف باسم بيانهو وتعود إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر في عهد الإمبراطور تشيان لونغ».

وعُـثر على الإناء خلال توزيع تركة في شقة باريسية تعود إلى عائلة تملك عقارًا في منطقة شير (وسط)، وفق كلير.

وأوضح: «مر أصحاب المنزل مئات أو آلاف المرات أمام هذه القطعة دون أن تكون لديهم أدنى فكرة عن قيمتها».

وغالبًا ما يكون الطلب مرتفعًا على القطع، التي تعود إلى عهد الإمبراطور تشيان لونغ. ففي أبريل 2018، بيع وعاء من الخزف مقابل 30.4 مليون دولار خلال مزاد لدار «سوذبيز» في هونغ كونغ.

وفي يونيو من العام نفسه، وصل سعر وعاء صيني من الخزف صُمم خصيصًا للإمبراطور تشيان لونغ إلى 16.2 مليون يورو في مزاد نظمته دار «سوذبيز» في باريس، كما بيع إناء من الحقبة نفسها مقابل أكثر من خمسة ملايين يورو في مزاد لدار «روياك» قرب تور (غرب فرنسا).