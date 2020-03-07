القاطي يتحدث عن دوره في المسلسل الليبي «الزعيمان»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 02:59 مساء
الفنان المغربي ربيع القاطي (بوابة الوسط)

كشف الفنان المغربي ربيع القاطي أن مسلسل «الزعيمان» الليبي التاريخي ما زال أمامه ثلاثة أسابيع لاستكمال العمل، قبل تجهيزه للعرض خلال شهر رمضان المقبل.

ويقدم القاطي دور الزعيم والمجاهد والمناضل السياسي الليبي، سليمان باشا الباروني، حسب تصريحات لـ«الصباح».

ويسلط المسلسل الضوء على شخصيتي سليمان باشا الباروني والبشير السعداوي، فيما قال القاطي: «أنا سعيد لأنني أجسد دور البطولة لشخصية تاريخية عاشت ما بين 1870 و1940 وهي شخصية ذكية وعبقرية لزعيم أفنى حياته في طلب العلم والجهاد، كما كان أول مجاهد عربي يدافع عن فكرة الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية».

طالع: إعلان المسلسل التاريخي الليبي «الزعيمان»

وتقاسم القاطي، أخيرا، على حسابه الرسمي على «إنستغرام» صورا من كواليس تصوير بعض أعماله من بينها مسلسل «زهر الباتول»، الذي قال بعد نشر صورة منه «نهاية تصوير دور القايد ناصر، الذي جسدته بكل حب تحت إدارة المخرج المتميز هشام الجباري».

و«الزعيمان» مسلسل درامي تاريخي، تنفذه شبكة سلام الإعلامية بالشراكة مع الهيئة العامة للثقافة، يتناول ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ التاريخ الليبي، يشارك في المسلسل مجموعة من أهم نجوم الدراما الليبية، إضافة إلى أكثر من 250 ممثلاً وممثلة من جنسيات عربية مختلفة، وإخراج أسامة رزق، وسيناريو وحوار عزة شلبي وأحمد نبيل.
 

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