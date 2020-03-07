«كورونا»: تأجيل حفلة توزيع جوائز بوليوود

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 11:42 صباحا
ضياء ميرزا (يسار) وكاترينا كيف (يمين) وكارتيك عريان، صورة ملتقطة خلال مؤتمر صحفي للأكاديمية الهندية الدولية للسينما، 4 مارس 2020 في بومباي (أ ف ب)

بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، قررت بوليوود، الجمعة، إلغاء حفلة توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للسينما.

وقال منظمو أهم حفلة توزيع جوائز في السينما الهندية إنهم اضطروا إلى إلغاء الحدث، الذي يمتد على ثلاثة أيام في إندور، وكان يفترض أن ينطلق في 27 مارس، بسبب الأزمة الصحية المستشرية، حسب «فرانس برس».

وكانت ستشارك في الحدث أسماء بارزة من أوساط بوليوود، مثل شاه روح خان وسلمان خان وكاترينا كيف. وكان فيلم «غالي بوي» حول مغني راب في بومباي الأوفر حظا للفوز بالجوائز الرئيسية.

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وأوضح المنظمون أن القرار اتخذ «مراعاة للمخاوف المتعاظمة» بشأن انتشار فيروس كوفيد-19، مع الحرص على المحافظة على صحة الجميع وسلامتهم. وأضاف المنظمون: «سنعلن موعدا جديدا في أقرب وقت ممكن».

والصناعة السينمائية الهندية هي الكبرى في العالم من حيث عدد الأفلام مع صدور نحو 1800 عمل في العام 2018. وبعد إقامة هذا الحدث في دول مختلفة ومدن هندية أخرى، كان يفترض إقامة حفلة توزيع الجوائز هذه السنة في بومباي مجددا.

لكن الحكومة حذرت من إقامة تجمعات كبيرة بسبب الفيروس الذي أصاب 30 شخصا في الهند حتى الآن. وقد ألغيت الكثير من المؤتمرات والاحتفالات بمناسبة «مهرجان الألوان» الديني الأسبوع المقبل.

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