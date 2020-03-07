فيديو أغنية يكشف حمل كايتي بيري

المغنية الأميركية كايتي بيري في إنغلوود، ولاية كاليفورنيا، 6 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

في فيديو كليب أغنيتها الأخيرة، كشفت نجمة البوب الأميركية كايتي بيري نبأ حملها من الممثل أورلاندو بلوم.

وغردت بعد ذلك إلى متابعيها البالغ عددهم 108 ملايين عبر «تويتر»: «سعيدة جدا لعدم اضطراري بعد الآن إلى ابتلاع بطني أو حمل حقيبة يد كبيرة أينما تنقلت» لإخفاء الحمل، حسب «فرانس برس».

وقبيل ذلك، نشرت المغنية الأميركية (35 عاما)، مقطعا من فيديو كليب أغنيتها الأخيرة «نيفر وورن وايت»، التي أثارت تكهنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنها راحت في اللقطات الأخيرة تلامس بطنها المتكور.

ومن ثم دعت متابعيها مباشرة عبر «إنستغرام» إلى مشاهدة الفيديو كليب «حتى النهاية، فهناك سر صغير ينمو».

وكايتي بيري المعروفة بأغان مثل «آي كيسد إيه غيرل» و«رور»، مخطوبة إلى الممثل البريطاني أورلاندو بلوم الذي شارك في سلسلة أفلام «لورد أوف ذي رينغز» و«بايريتس أوف ذي كارابيين».

وهو أول طفل لها والثاني لأورلاندو بلوم (43 عاما) الذي له ابن من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير.