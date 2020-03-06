أصبوحة للروائية عائشة الأصفر في بيت الثقافة بسبها

الكاتبة والروائية، عائشة الأصفر, في بيت ثقافة سبها 6 مارس 2020 (بوابة الوسط)

أحيت الكاتبة والروائية، عائشة الأصفر، أمس الخميس، أصبوحة ثقافية بالصالون الثقافي في بيت الثقافة سبها، بحضور عدد من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي بالمنطقة.

وسردت الكاتبة خلال الأصبوحة بعض إصداراتها القصصية مثل «اللي قتل الكلب» و«خريجات جامعة قار يونس»، إضافة إلى «اغتصاب محظية» و«النص الناقص» وكذلك «علاقة حرجة».

وقالت الأصفر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الفعالية عكست وجه مدينة سبها الآخر، «الذي يعبر عن الثقافة ولغة الحوار»، لافتة إلى أن الصالون الثقافي جمع مشاركين من أطياف المدينة، الذين أثروا الفعالية وشاركوا في تسليط الضوء على الروايات.

وأضافت الأصفر أن مثل هذه اللقاءات تحلل المشكلات، وتضفي نوعًا من الهدوء على «الجدب الموجود على الواقع»، لافتة إلى أن الصالون الثقافي في بيت الثقافة يمتاز ببصمته الخاصة بالنسبة لمدينة سبها وكذلك فزان منذ ستينات القرن الماضي.

يشار إلى أن عائشة الأصفر تعتبر من الرائدات على مستوى ليبيا، حيث كانت أول من قادت طائرة وحصلت على رخصة طيران في العام 1974، كما تعتبر من مؤسسات «زهرات الكشاف» في الجنوب.