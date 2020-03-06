مها نصار تواصل تصوير «الفتوة» لعرضه في رمضان

مها نصار في كواليس مسلسل «الفتوة» (خاص لـ بوابة الوسط)

تعود الفنانة المصرية مها نصار الأسبوع المقبل لتصوير مشاهدها في المسلسل الجديد «الفتوة» والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وتشارك في بطولة بجوار الفنان ياسر جلال.

وتوقف تصوير العمل داخل الديكور الرئيسي للمسلسل بحي القلعة بمدينة الإنتاج الإعلامي بشكل موقت، وذلك لبناء ديكورات الموقع الثاني الخاص بالعمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالحي البدوي.

وتجسد مها ضمن أحداث المسلسل شخصية «زينب» بنت البلد الجدعة، حيث تدور أحداث المسلسل مطلع التسعينات في أحياء القاهرة القديمة، وفقا لتصريحات صحفية.

مسلسل «الفتوة» يشارك في بطولته ياسر جلال ومحمد دياب ورياض الخولي ومي عمر وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة «سينرجي».

حققت مها نصار نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعدد من الأدوار المميزة التي قدمتها أخيرا منها «واحة الغروب» و«طايع».