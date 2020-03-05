حملة لتنظيف عمل فني في صحراء قطر

الفنان الأميركي ريتشارد سيرا أمام منحوتة «شرق غرب/غرب شرق» في قطر، 8 أبريل 2014 (أ ف ب)

أعلنت قطر، الخميس، البدء في حملة لتنظيف العمل الفني «شرق غرب/غرب شرق» للفنان الأميركي ريتشارد سيرا في قلب الصحراء القطرية، والتي قالت إنها تعرضت «لأضرار» من الزوار في الأشهر الأخيرة.

ويتكون العمل الفني الذي يمتد على مساحة أكثر من كيلومتر مربع من أربع صفائح من الصلب، طول الواحدة منها أكثر من 14 مترا، ويقع في محمية بروق الطبيعية، وفق «فرانس برس».

وأعلنت متاحف قطر في بيان أن العمل الفني تعرض «لأضرار بالغة ومتعمدة على يد زوار المكان خلال الأشهر الأخيرة الماضية»، مشيرة أن حملة التنظيف ستتم «تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصَّصين».

ونقل البيان عن مدير إدارة حماية التراث الثقافي في متاحف قطر، عبداللطيف الجسمي، تأكيده أن «أي شكل من أشكال تخريب الفنون العامة لا ينقص من استمتاع الناس بها فحسب، بل يضرُّ بالتراث الثقافي لدولة قطر».

وبحسب الجسمي فإنه «في إطار حماية هذه الفنون قد تفرض غرامات مالية كبيرة على المخرّبين، بالإضافة إلى إلزامهم بإصلاح العمل الفني».

وتنفق قطر مبالغ طائلة على الفن المعاصر.

وتسبب العمل الفني «الرحلة المعجزة» للفنان داميين هيرست المؤلف من 14 مجسما من مراحل تكوين الجنين حتى الولادة، ببعض الجدل عند وضعه أمام مركز طبي على مشارف العاصمة الدوحة.

وتقف الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، وهي شقيقة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وراء هذا التوجه الفني في هذه الدولة الخليجية الغنية بالغاز، والتي باتت تحتل موقعا رئيسيا في سوق الفنون على مستوى العالم.