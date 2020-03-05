حملة لتنظيف عمل فني في صحراء قطر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 04:19 مساء
الفنان الأميركي ريتشارد سيرا أمام منحوتة «شرق غرب/غرب شرق» في قطر، 8 أبريل 2014 (أ ف ب)

أعلنت قطر، الخميس، البدء في حملة لتنظيف العمل الفني «شرق غرب/غرب شرق» للفنان الأميركي ريتشارد سيرا في قلب الصحراء القطرية، والتي قالت إنها تعرضت «لأضرار» من الزوار في الأشهر الأخيرة.

ويتكون العمل الفني الذي يمتد على مساحة أكثر من كيلومتر مربع من أربع صفائح من الصلب، طول الواحدة منها أكثر من 14 مترا، ويقع في محمية بروق الطبيعية، وفق «فرانس برس».

وأعلنت متاحف قطر في بيان أن العمل الفني تعرض «لأضرار بالغة ومتعمدة على يد زوار المكان خلال الأشهر الأخيرة الماضية»، مشيرة أن حملة التنظيف ستتم «تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصَّصين».

ونقل البيان عن مدير إدارة حماية التراث الثقافي في متاحف قطر، عبداللطيف الجسمي، تأكيده أن «أي شكل من أشكال تخريب الفنون العامة لا ينقص من استمتاع الناس بها فحسب، بل يضرُّ بالتراث الثقافي لدولة قطر».

وبحسب الجسمي فإنه «في إطار حماية هذه الفنون قد تفرض غرامات مالية كبيرة على المخرّبين، بالإضافة إلى إلزامهم بإصلاح العمل الفني».

وتنفق قطر مبالغ طائلة على الفن المعاصر.

وتسبب العمل الفني «الرحلة المعجزة» للفنان داميين هيرست المؤلف من 14 مجسما من مراحل تكوين الجنين حتى الولادة، ببعض الجدل عند وضعه أمام مركز طبي على مشارف العاصمة الدوحة.

وتقف الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، وهي شقيقة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وراء هذا التوجه الفني في هذه الدولة الخليجية الغنية بالغاز، والتي باتت تحتل موقعا رئيسيا في سوق الفنون على مستوى العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: المطهرات تمنع «كورونا» من الانتشار في المراحيض
علوم وتكنولوجيا
مسؤولون أميركيون يحذرون من مخاطر «تيك توك» الأمنية
دولى
شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
بعد إنفاقه 500 مليون دولار على الدعاية.. مايكل بلومبيرغ ينسحب من السباق ...
دولى
باشاغا: موقف فرنسا من حفتر تغير.. وسنوقع اتفاقات معها هذا الشهر
ليبيا
إنتاج ليبيا انهار إلى 155 ألف برميل يوميا في فبراير وأسعار النفط مرشحة لـ 45 ...
ليبيا
«فرانس برس»: بعد 55 عاما على اختفاء المهدي بن بركة لا تزال نفس الأسئلة عالقة
عربى
باشاغا يستعرض مع هاريس جهود تقليص دور المجموعات المسلحة
ليبيا
بالصور: 315 طالبا بأبوسليم يشاركون في سباق دراجات
ليبيا
الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
برعاية روسية..النفط الليبي «متنفس سوري» في الصراع مع تركيا وأميركا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة تسحب لعبة عن ابتكار فيروسات