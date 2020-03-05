تأجيل مهرجان «البحر الأحمر» بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 12:31 مساء
الدورة كان مقررا لها الانطلاق 12 مارس الجاري (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» تأجيل الدورة الافتتاحية التي كان مقررا انطلاقها في 12 من مارس الجاري، بسبب التخوف من انتشار فيروس «كورونا».

وجاء في البيان الذي أصدره المهرجان «تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الوقائية، وحرصًا منا على صحة وسلامة ضيوفنا وجمهورنا وفريق العمل، يعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تأجيل دورته الافتتاحية، والتي كان من المقرر إقامتها في جدة التاريخية من 12 مارس 2020».

وتابع البيان: «نتقدم لكافة صناع ومحبي السينما بأسفنا العميق لهذا القرار الصعب، إلا أنه يتوجب علينا جميعًا مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وألا نتواني في دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار الفيروس عالميًّا».

وأضاف البيان: «نعلم مدي ترقب الجميع لدورة المهرجان الافتتاحية، ونتقدم لكم بعميق شكرنا وامتناننا لدعمكم ووقوفكم إلى جانبنا. نعدكم بأن المهرجان سيعقد في وقت لاحق، ونؤكد استمرار التزامنا إزاء صناع الأفلام والمنتجين وشركائنا وجمهورنا، حيث سنقوم بالإعلان عن المواعيد الجديدة لدورة العام 2020 حالما أمكن ذلك، وسنبذل كل ما بوسعنا لموافاتكم بآخر المستجدات».

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