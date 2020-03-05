ابتعدت لمعارضتها الحرب على العراق.. فرقة أميركية تعود بعد 14 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 10:32 صباحا
مارتي ماغواير، يسار، ناتالي مينز وإيميلي روبنسون أعضاء فرقة «ديكسي تشيكس» 2019 (أ ف ب)

أعلنت الفرقة الأميركية «ديكسي تشيكس» الأربعاء، إطلاق ألبومها الجديد في الأول من مايو بعد أربعة عشر عاما من مقاطعتها من قبل صناعة موسيقى الكانتري بسبب معارضتها الحرب في العراق.

وقدمت هذه الفرقة المؤلفة من ثلاث نساء من تكساس أول أغنية لها مصحوبة بفيديو كليب بعنوان «غازلايتر» قبل إصدار هذا الألبوم الجديد الذي يعتبر الأول للفرقة منذ العام 2006، وفق «فرانس برس».

ونالت الفرقة التي شكلتها ناتالي مينز وإيميلي روبنسون ومارتي ماغواير شهرتها في الولايات المتحدة في أواخر التسعينات.

لكن في العام 2003، تسببت الفرقة بجدل كبير بعدما قالت المغنية ناتالي مينز المولودة في دالاس خلال حفلة موسيقية في لندن إنها «تشعر بالخجل من أن الرئيس (جورج دبليو بوش) كان من تكساس».

وقالت أيضا إن الفرقة ترفض «هذه الحرب وهذا العنف» في إشارة إلى التدخل الأميركي في العراق.

ووضعت فرقة «ديكسي تشيكس» على القائمة السوداء للمحطات الإذاعية المتخصصة في موسيقى الكانتري في البلاد.

كما رفضت أكاديمية موسيقى الكانتري التي تعتبر من أكثر أنواع الموسيقى المحافظة في البلاد، تقديم أي جائزة للفرقة خلال نسختها للعام 2003.

وبعد أربع سنوات، نالت الفرقة جائزة غرامي عن أغنية «نوت ريدي تو مايك نايس» التي فسّرت على أنها رد على الانتقادات العنيفة التي تعرضت لها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
بعد إنفاقه 500 مليون دولار على الدعاية.. مايكل بلومبيرغ ينسحب من السباق ...
دولى
إنتاج ليبيا انهار إلى 155 ألف برميل يوميا في فبراير وأسعار النفط مرشحة لـ 45 ...
ليبيا
«فرانس برس»: بعد 55 عاما على اختفاء المهدي بن بركة لا تزال نفس الأسئلة عالقة
عربى
بالصور: 315 طالبا بأبوسليم يشاركون في سباق دراجات
ليبيا
الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
برعاية روسية..النفط الليبي «متنفس سوري» في الصراع مع تركيا وأميركا
ليبيا
كورونا قد يصبح «مرضا دائما»
طب وصحة
دمار وأضرار كبيرة بسبب زوابع عنيفة تضرب ولاية تينيسي الأميركية (فيديو)
دولى
مالك «قطيع الجمال» ينفي سرقة بعضها في جنزور
ليبيا
استطلاع: «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خمسة أطعمة لعلاج مرضى الحساسية