بالصور: انطلاق الفيلم الكوميدي «بعد الخميس» في دبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 12:54 مساء
من كواليس انطلاق فيلم «بعد الخميس» في دور العرض الإماراتية (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفل نجوم وأبطال الفيلم الكوميدي «بعد الخميس»، بانطلاقه داخل إحدى دور العرض بدبي، وسط حضور عدد من الإعلاميين والصحفيين.

وشهد الحفل حضور مجموعة من النجوم، منهم سوزان نجم الدين وماهر صليبي ومازن الناطور ورنا الأبيض وعبدالله الجميري وعلي التميمي وأوتار وشيخة البحرينية وملكة جمال السياحة مريام السويدي، وملكة جمال العرب، فريال الزياري، وملكة جمال الإمارات فطيم الشامسي، والممثلة الجزائرية أمينة وسام.

ونجوم الإعلام والأعمال، منهم الإعلامية ميسون أبوعزام، والإعلامي حسين الشيخ، والإعلامي عمار شهاب، ونقيب المحاميين الإماراتيين زايد الشامي، ورجل الأعمال صهيب الشيخ.

وعلى هامش الحفل، أبدى عدد من أبطال العمل سعادتهم برؤية فيلم «بعد الخميس» النور، وانطلاق عروضه في صالات السينما الخليجية والإماراتية، مشيرين إلى أن الحفل كان رائعا للغاية، ويليق بمستوى الحدث.

وتدور فكرة الفيلم، الذي يشارك فيه فنانون من عدة جنسيات عربية، حول شقيقين شابين يعيشان حالة من الرفاهية في كنف والدهما الثري، لكن الوالد يفارق الحياة تاركا ثروته لولديه، لتصبح سبب تحول كبير في حياتهم.

وشهد العمل آخر مشاركة للفنان المصري الراحل طلعت زكريا، وحسن عبد الفتاح من مصر، إلى جانب عبدالله الجميري ومحمد هاشم وجعفر الغريب ونورا عصر وعبدالحميد العوام من السعودية، ومنصور الفيلي وبلال عبدالله وأحمد مال الله وعلي التميمي من الإمارات، ومن لبنان داليدا خليل، والفنان محمود التركي من العراق.

 

من كواليس انطلاق فيلم «بعد الخميس» في دور العرض الإماراتية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس انطلاق فيلم «بعد الخميس» في دور العرض الإماراتية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس انطلاق فيلم «بعد الخميس» في دور العرض الإماراتية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس انطلاق فيلم «بعد الخميس» في دور العرض الإماراتية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس انطلاق فيلم «بعد الخميس» في دور العرض الإماراتية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس انطلاق فيلم «بعد الخميس» في دور العرض الإماراتية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس انطلاق فيلم «بعد الخميس» في دور العرض الإماراتية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس انطلاق فيلم «بعد الخميس» في دور العرض الإماراتية (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس انطلاق فيلم «بعد الخميس» في دور العرض الإماراتية (خاص لـ بوابة الوسط)
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