اجتماع في اللوفر لعرض إجراءات الوقاية من كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 12:06 مساء
أشخاص ينتظرون أمام متحف اللوفر المغلق، 2 مارس 2020 (أ ف ب)

دعت إدارة متحف اللوفر صباح الأربعاء إلى اجتماع للعاملين فيه لعرض الإجراءات المتخذة للحماية من فيروس كورونا المستجد على أن يقرر الموظفون أيضا ما إذا كانوا سيواصلون الامتناع عن العمل، مما يؤثر على فتح المتحف مجددا من عدمه.

وبقي أكثر متاحف العالم استقطابا للزوار (9.6 مليون زائر العام الماضي من بينهم 75% من الأجانب) مغلقا الأحد والإثنين فيما الثلاثاء، هو يوم الإغلاق الأسبوعي، بسبب استخدام العاملين فيه حقهم في الامتناع عن العمل بسبب انتشار الفيروس في فرنسا، وفق «فرانس برس».

وأعلن المتحف الأربعاء، في تغريدة «سيعقد اجتماع تعرض خلاله خطة التحرك المعتمدة في اللوفر. ويتخذ المتحف كل الإجراءات لإعادة فتح أبوابه في أقرب وقت ممكن».

وقال مصدر نقابي إن النقابات ستطلب من العاملين بعد ذلك إبداء رأيهم بشأن الإجراءات المتخذة.

وأعلنت فرنسا، السبت، إلغاء كل التجمعات المغلقة التي تزيد على خمسة آلاف شخص. وألغي معرض للكتاب في باريس الذي كان مقررا بين 20 و23 مارس.

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