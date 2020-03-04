نجل وودي آلن ينتقد نشر كتاب مذكرات والده

وودي آلن في سان سيباستيان بإسبانيا، يوليو 2019 (أ ف ب)

انتقد رونان فارو نجل وودي آلن، الثلاثاء، الإعلان عن نشر مذكرات المخرج الأميركي في السابع من أبريل، قائلا إنه لا يرغب في مشاركة دار النشر نفسها معه وبالتالي سيترك مجموعة «آشيت».

وأوضح رونان الذي ابتعد عن والده منذ فترة طويلة ووضع حدودا بينهما: «لم تراجع آشيت محتويات هذا الكتاب»، وفق «فرانس برس».

ولفت إلى أن الناشر لم يتصل بشقيقته ديلان للتأكد من صحة ما رواه وودي آلن والدها بالتبني، في ما اعتبره «افتقارا للاحترافية».

فبعد انطلاق حركة «#مي تو» في أكتوبر 2017، اتهمت ديلان فارو والدها بالتبني وودي آلن بالاعتداء الجنسي عليها في العام 1992 عندما كانت في السابعة من العمر.

وقال رونان فارو الذي شعر «بخيبة أمل» لعلمه من الصحافة عن نشر هذه المذكرات إنه «لا يستطيع أن يعمل مع ناشر يتصرف بهذه الطريقة».

وأعلنت دار «غراند سنترال بابليشينغ» التي تتخذ في نيويورك مقرا لها والتابعة لمجموعة «آشيت» الإثنين، أنها حصلت على حقوق نشر مذكرات المخرج الأميركي في السابع من أبريل.

ووصفت دار النشر كتاب «آ بروبو أوف نوثينغ» بأنه «قصة شاملة لحياة وودي آلن على الصعيدين الشخصي والمهني».

ونشر رونان فارو كتابه الثاني «كاتش أند كيل» في أكتوبر وهو يدور حول الاتهامات بالاعتداء والتحرش الموجهة ضد المنتج الهوليوودي هارفي واينستين.

ونشرت هذا الكتاب الذي لاقى نجاحا كبيرا شركة «ليتل، براون أند كومباني» التابعة لمجموعة «آشيت» وترجم إلى الفرنسية تحت عنوان «لي فير تير».

ولم ترد «غراند سنترال بابليشينغ» و«آشيت بوك» على اتصالات وكالة «فرانس برس».