عبدالله الرويشد يتخطى حاجز المليون بـ«سولف علي»

كواليس تصوير فيديو كليب «سولف علي» للفنان عبدالله الرويشد (خاص لـ بوابة الوسط)

تخطت أغنية الفنان الكويتي عبدالله الرويشد «سولف علي» حاجز المليون مشاهدة، وهي الأغنية التي تمت تحت إدارة المخرح بسام الترك، وهي من ألحان عبدالله الرويشد، وكلمات مطيع العوني، وتوزيع جورج قلته، ومكس وماستر الأوديو للمهندس إيهاب نبيل.

وأبدى المخرج بسام الترك سعادته بتجديد التعاون مع الفنان الرويشد للمرة الثانية، شاكرا على الثقة منه إياها، حيث قال: «الفنان عبدالله الرويشد سفير الأغنية الكويتية والخليجية، فنان ذو قيمة كبيرة للفن الخليجي والعربي، يتميز باحترامه الشديد لعمله وهو ما أظهره خلال تصوير الأغنية على مدار يومين كوجوده بموقع التصوير باكرا وحتى نهاية اليوم كأكثر من 12 ساعة يوميا عكس الكثير من النجوم في الوقت الحالي مع احترامي للجميع»، مضيفا: «ويراعي الرويشد كل الإجراءات باحترام شديد، إنه فعلاً فنان يحترم جمهوره وفنه وصورته».

وأضاف: «يزيدني فخرا واعتزازا أن أكون معه في أحد أعماله الغنائية في 2020»، موضحا أنه تابع من أول يوم بدء التحضير للكليب القصة المكان التحضير الملابس وكل شيء، وهو أمر جدا مهم لإخراج صورة قوية لافتة للعمل.

كواليس تصوير فيديو كليب «سولف علي» للفنان عبدالله الرويشد (خاص لـ بوابة الوسط)

كواليس تصوير فيديو كليب «سولف علي» للفنان عبدالله الرويشد (خاص لـ بوابة الوسط)