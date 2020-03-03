الاستغناء رسميا عن رئيسة هيئة جوائز «غرامي»

ديبورا دوغان خلال مؤتمر صحافي لهيئة "ريكوردينغ أكاديمي" في نيويورك (أ ف ب)

استغنت هيئة «ريكوردينغ أكاديمي» الأميركية المسؤولة عن توزيع جوائز «غرامي»، الاثنين، رسميًّا عن خدمات رئيستها السابقة التي علقت مهماتها نهاية يناير إثر اتهامات وجهتها إلى المنظمة.

وأنهت الأكاديمية العقد الذي كان يربطها بديبورا دوغان عبر رسالة نشرها عاملون في القطاع على نطاق واسع، وتتهم المديرة العامة السابقة للمنظمة بـ«ثغرات وإخفاقات في إدارة» هذه الهيئة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكانت دوغان تقدمت بشكوى نهاية يناير في لوس أنجليس لدى لجنة المساواة في الفرص المهنية، اتهمت فيها الأكاديمية بالتمييز والمضايقة، وفنَّدت دوغان، وهي أول امرأة تقود هذه الأكاديمية، في الشكوى المذكورة اتهامات تراوح بين التحرش الجنسي وتضارب المصالح مرورًا بشوائب في التصويت لاختيار الفائزين بجوائز «غرامي».

كذلك، أكدت ديبورا دوغان أنها تعرضت لضغوط لتوظيف خلفها نيل بورتناو في منصب مستشار،على الرغم من الشبهات التي تحوم حوله في المؤسسة باغتصاب إحدى الموسيقيات، معتبرة أن هذا السبب الحقيقي لعدم تجديد عقدها بعد 17 عامًا.

وكان نيل بورتناو نفى رسميًّا هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الشكوى «مليئة بالاتهامات المغلوطة والكاذبة والفاضحة والمؤلمة للغاية» في حقه، واعتبرت دوغان أن تجميد مهماتها كانت إجراءً عقابيًّا من الأكاديمية.

وقالت دوغان لدى إعلان صرفها في تصريحات نقلها محاموها: «رغم خيبة الأمل لدي، لم أفاجأ نظرًا إلى الطريقة التي اعتادت الأكاديمية أن تعامل بها الأشخاص الذين يقومون بالوشاية عن الاعتداءات الجنسية»، وأضافت: «بدل السعي لإجراء إصلاح لهذه المؤسسة التي ينخرها الفساد، سأواظب على العمل لتحميل المسؤولية للأشخاص الذين يستمرون بألاعيبهم ويشوهون سمعة التصويت لجوائز غرامي ويمارسون التمييز في حق النساء والأشخاص من ذوي البشرة الملوّنة».