هاني أبوأسعد يدخل «صالون هدى» خلال أيام

المخرج هاني أبو أسعد، يسار، مع منتجي فيلم «صالون هدى» (خاص لـ بوابة الوسط)

يبدأ المخرج العالمي هاني أبوأسعد تصوير فيلمه الجديد «صالون هدى» في فلسطين خلال مارس الجاري.

فيلم «صالون هدى» مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق في مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور في محل لتصفيف الشعر في بيت لحم، تمتلكه شابة تدعى هدى، وتزور المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها أم شابة تدعى نادية؛ تنقلب الأمور رأسا على عقب عندما تصبح نادية في موقف مهين بسبب هدى التي تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها.

ومن جانبه يقول هاني أبوأسعد: «نادرا ما أجد قصة مستوحاة من أحداث حقيقية تنطوي على تناقضات، مُسلية بصورة طبيعية، كقنبلة موقوتة، تضمن خلق حالة من التوتر، ويمكنك أيضا التورط معها عاطفيا، إذ تتعاطف بوضوح مع البطل. ومن منظور فني، فيلم صالون هدى يمثل ذروة التقاء قوتين متناقضتين، وهما الولاء والخيانة، من خلال توليفها في رؤية مشوقة».

ويقول المنتج والسينارست محمد حفظي «فخورون بمشاركتنا في إنتاج فيلم بهذا الحجم ويضم أبرز الأسماء في صناعة السينما العربية، وبقيادة مخرج بحجم هاني أبوأسعد الذي ذهبت أفلامه إلى أهم المهرجانات الدولية».

وتقول شاهيناز العقاد مؤسسة شركة «Lagoonie Film Production»، «المشاركة في إنتاج فيلم عالمي مثل صالون هدى خطوة مهمة تقوم بها شركتنا، ونتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا ويكون بداية قوية لمسيرتنا الدولية».

المحلل السينمائي علاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية ورئيس مجلس إدارة شركة «MAD Solutions» يعلق على الأمر، قائلاً «هاني أبوأسعد هو أحد أكثر الأسماء المرموقة في صناعة الأفلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتعاون معه كان دائما ضمن خطتنا، ونتطلع للعمل في هذا المشروع الطموح، والنجاح كموزعين في الوصول به إلى أكبر قاعدة جماهيرية».

الفيلم من بطولة منال عوض، علي سليمان، ميساء عبدالهادي، وإنتاج مشترك بين «H&A Production» (هاني أبوأسعد وأميرة دياب)، «فيلم كلينك» (محمد حفظي)، «MAD Solutions» (ماهر دياب وعلاء كركوتي)، و«Lagoonie Film Production» (شاهيناز العقاد)، كما يشغل دانييل زيسكند من شركة «فيلم كلينك» منصب المنتج المساعد، كما تشارك «Key Films» في إنتاج الفيلم.