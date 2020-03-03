هاني أبوأسعد يدخل «صالون هدى» خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 11:55 صباحا
المخرج هاني أبو أسعد، يسار، مع منتجي فيلم «صالون هدى» (خاص لـ بوابة الوسط)

يبدأ المخرج العالمي هاني أبوأسعد تصوير فيلمه الجديد «صالون هدى» في فلسطين خلال مارس الجاري.

فيلم «صالون هدى» مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق في مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور في محل لتصفيف الشعر في بيت لحم، تمتلكه شابة تدعى هدى، وتزور المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها أم شابة تدعى نادية؛ تنقلب الأمور رأسا على عقب عندما تصبح نادية في موقف مهين بسبب هدى التي تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها.

ومن جانبه يقول هاني أبوأسعد: «نادرا ما أجد قصة مستوحاة من أحداث حقيقية تنطوي على تناقضات، مُسلية بصورة طبيعية، كقنبلة موقوتة، تضمن خلق حالة من التوتر، ويمكنك أيضا التورط معها عاطفيا، إذ تتعاطف بوضوح مع البطل. ومن منظور فني، فيلم صالون هدى يمثل ذروة التقاء قوتين متناقضتين، وهما الولاء والخيانة، من خلال توليفها في رؤية مشوقة».

ويقول المنتج والسينارست محمد حفظي «فخورون بمشاركتنا في إنتاج فيلم بهذا الحجم ويضم أبرز الأسماء في صناعة السينما العربية، وبقيادة مخرج بحجم هاني أبوأسعد الذي ذهبت أفلامه إلى أهم المهرجانات الدولية».

وتقول شاهيناز العقاد مؤسسة شركة «Lagoonie Film Production»، «المشاركة في إنتاج فيلم عالمي مثل صالون هدى خطوة مهمة تقوم بها شركتنا، ونتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا ويكون بداية قوية لمسيرتنا الدولية».

المحلل السينمائي علاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية ورئيس مجلس إدارة شركة «MAD Solutions» يعلق على الأمر، قائلاً «هاني أبوأسعد هو أحد أكثر الأسماء المرموقة في صناعة الأفلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتعاون معه كان دائما ضمن خطتنا، ونتطلع للعمل في هذا المشروع الطموح، والنجاح كموزعين في الوصول به إلى أكبر قاعدة جماهيرية».

الفيلم من بطولة منال عوض، علي سليمان، ميساء عبدالهادي، وإنتاج مشترك بين «H&A Production» (هاني أبوأسعد وأميرة دياب)، «فيلم كلينك» (محمد حفظي)، «MAD Solutions» (ماهر دياب وعلاء كركوتي)، و«Lagoonie Film Production» (شاهيناز العقاد)، كما يشغل دانييل زيسكند من شركة «فيلم كلينك» منصب المنتج المساعد، كما تشارك «Key Films» في إنتاج الفيلم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استمرار الحرب يحول ليبيا إلى بيئة خصبة للإرهاب والجريمة والهجرة غير ...
ليبيا
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس
دولى
بسبب «كورونا».. الدوري الإيطالي يواجه شبح الإلغاء
رياضة عالمية
بحسب الرقم الوطني.. 2.3 مليون إجمالي العاملين و 74% منهم في الجهاز الإداري
ليبيا
118 ألف ليبي باحث عن العمل في 2019
ليبيا
«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
افتتاح معرض «نازحون» في طرابلس
ثقافة وفن
لماذا طلب إردوغان من بوتين التنحي جانبا في سورية؟
دولى
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري وهناك دور لحفتر في تشكيل مستقبل ...
ليبيا
أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه علامة تحذيرية لأحد أنواع السرطان