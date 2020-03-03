استمرار غلق متحف اللوفر لليوم الثاني بسبب كورونا

زوار أمام متحف اللوفر في باريس، 1 مارس 2020 (أ ف ب)

بقي متحف اللوفر في باريس، الإثنين، مغلقا حتى إشعار آخر بعدما مارس موظفوه لليوم الثاني على التوالي حقهم في الامتناع عن العمل بفعل التهديدات المتأتية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال العضو في طاقم عمل اللوفر كريستيان غالاني لوكالة «فرانس برس» إن موظفي المتحف صوتوا مجددا بالإجماع خلال جمعية عامة عقدوها على ممارسة حق الامتناع عن العمل لليوم الثاني.

ومارس الموظفون الأحد، أيضا هذا الحق الذي يتيح للموظفين التوقف عن العمل في حال وجود خطر «جسيم وداهم على الحياة أو الصحة»، ما يؤدي إلى إغلاق المتحف بفعل تغيّب طواقم العمل.

وقال المدير العام لمتحف اللوفر، ماكسانس لانغلوا برتيلو، للصحفيين إن المتحف «في حال تعبئة تامة. الإدارة العامة تتابع تطور الوضع لحظة بلحظة. اللوفر يتخذ كل إجراءات السلامة اللازمة لعملائه وزواره».

وأشار إلى أن «السلطات ووزارتي الثقافة والصحة ذكرّت بأن إغلاق متحف اللوفر ليس خطوة لازمة. اللوفر يقوم بكل الإجراءات التي جرى إبلاغنا بها».

وأعلنت فرنسا السبت إلغاء كل التجمعات في الأماكن المغلقة لأكثر من خمسة آلاف شخص.