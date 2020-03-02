وزارة الثقافة السورية تنعى الباحث والمؤرخ والمترجم سهيل زكار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 06:11 مساء
الباحث والمؤرخ والمترجم سهيل زكار (أرشيفية: وزارة الثقافة السورية)

نعت وزارة الثقافة السورية الباحث والمؤرخ والمترجم سهيل زكار الذي توفي أمس الأحد عن عمر ناهز 84 عاما.

وكتبت صفحة وزارة الثقافة السورية، على موقع فيسبوك: «وزارة الثقافة تنعى الباحث والمؤرّخ والمترجم السوري الدكتور سهيل زكـّار، الذي وافته المنية الأحد».

عمل زكار، المولود في مدينة حماة عام 1936، أستاذا للتاريخ الإسلامي في كلية الآداب بجامعة دمشق وله عشرات المؤلفات، كما حاز شهرة كبيرة في الأوساط العلمية، وخاصة بعد مشروعه «الموسوعة الشامية للحروب الصليبية».

ووصف زكار في الحقل الأكاديمي العربي بأنه «عميد المؤرخين العرب»، وله نحو 260 كتابا، منها: ماني والمانوية مختارات من كتابات المؤرخين العرب، وأخبار القرامطة، مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية، وتاريخ العرب والإسلام، وتاريخ يهود الخزر. ووفق وسائل إعلام، بدأ زكار مشواره العلمي معيدا ومدرسا في كلية الآداب عام 1963، ثم تابع دراسته في لندن، وحصل على الدكتوراه عام 1969، قبل أن يعود إلى سوريا، حيث تم تعيينه في جامعة دمشق.

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