فيروس كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 04:10 مساء
أغلق متحف اللوفر في باريس أبوابه لليوم الثاني (أرشيفية:انترنت)

أغلق متحف اللوفر في باريس أبوابه لليوم الثاني، الاثنين، فيما أجرت الإدارة محادثات مع العاملين فيه لبحث المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

ووُضعت على المدخل الرئيسي للمتحف لافتة بلغات متعددة كُتب عليها «تأجل اليوم فتح اللوفر، سنبلغكم بموعد محتمل للفتح في أقرب وقت ممكن»، وفقا لوكالة «رويترز». 

وأغلق المتحف الشهير الذي يضم لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دافنشي أبوابه الأحد بعد أن عجزت الإدارة عن طمأنة العاملين على احتواء مخاطر العدوى مما دفعهم للعزوف عن العمل.

والمتاحف والمزارات السياحية ومدن الملاهي ليست جزءا من حظر فرضته الحكومة الفرنسية السبت على التجمعات العامة الكبيرة فيما تسعى لاحتواء تفشي الفيروس الذي أودى بحياة شخصين وأصاب حوالي 130 في فرنسا حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا
علوم وتكنولوجيا
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس
دولى
بسبب «كورونا».. الدوري الإيطالي يواجه شبح الإلغاء
رياضة عالمية
بحسب الرقم الوطني.. 2.3 مليون إجمالي العاملين و 74% منهم في الجهاز الإداري
ليبيا
118 ألف ليبي باحث عن العمل في 2019
ليبيا
«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
افتتاح معرض «نازحون» في طرابلس
ثقافة وفن
لماذا طلب إردوغان من بوتين التنحي جانبا في سورية؟
دولى
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري وهناك دور لحفتر في تشكيل مستقبل ...
ليبيا
أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
مجهولو النسب.. قضية عمرها سنوات وحلول بعيدة المنال
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الدولار يسجل قفزة مفاجئة في السوق الموازية