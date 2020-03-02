فيروس كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس

أغلق متحف اللوفر في باريس أبوابه لليوم الثاني (أرشيفية:انترنت)

أغلق متحف اللوفر في باريس أبوابه لليوم الثاني، الاثنين، فيما أجرت الإدارة محادثات مع العاملين فيه لبحث المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

ووُضعت على المدخل الرئيسي للمتحف لافتة بلغات متعددة كُتب عليها «تأجل اليوم فتح اللوفر، سنبلغكم بموعد محتمل للفتح في أقرب وقت ممكن»، وفقا لوكالة «رويترز».

وأغلق المتحف الشهير الذي يضم لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دافنشي أبوابه الأحد بعد أن عجزت الإدارة عن طمأنة العاملين على احتواء مخاطر العدوى مما دفعهم للعزوف عن العمل.

والمتاحف والمزارات السياحية ومدن الملاهي ليست جزءا من حظر فرضته الحكومة الفرنسية السبت على التجمعات العامة الكبيرة فيما تسعى لاحتواء تفشي الفيروس الذي أودى بحياة شخصين وأصاب حوالي 130 في فرنسا حتى الآن.