احتفال ديني ينظمه كانييه ويست في باريس

كيم كرداشيان وكانييه ويست في نيويورك (أ ف ب)

نظّم مغني الراب الأميركي كانييه ويست «قداس الأحد»، وهو مزيج من الترانيم الدينية والأغاني على هامش أسبوع الموضة في باريس الأحد، وفق ما أظهرته صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وغرّد مسرح «بوف دو نور» الواقع في منطقة لا شابيل الشعبية على حسابه الرسمي في «تويتر» مرفقا المنشور بصور تظهر مغني الراب على المسرح قرب بيانو محاطا بالمرنمين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

كما نشرت «باري ماتش» مقاطع فيديو على حسابها في «إنستغرام» أظهرت وجود كيم كرداشيان بين الحضور إضافة إلى ابنتهما نورث.

وأصدر المغني البالغ من العمر 43 عاما والذي يزعم أن إيمانه خلصه، ألبوما بعنوان «جيسس إز كينغ» هذا الخريف، و«قداس الأحد» الذي ينظمه ويست في الولايات المتحدة هو مزيج من الترانيم والخدمة الدينية التي يحضرها أحيانا مشاهير.

ووفقا للمجلات المتخصصة، من المقرر أن يقدم كانييه ويست مجموعة جديدة من ماركته التجارية للملابس «ييزي» الاثنين في باريس.