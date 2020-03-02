احتفالية ورشة «فهيم» لفن الإلقاء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 12:27 مساء
احتفالية ورشة «فهيم» لفن الإلقاء في بنغازي (فيسبوك)

انطلقت الأحد، احتفالية ورشة «فهيم» لفن الإلقاء في مدينة بنغازي بحضور رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة جمعة الفاخري.

حضر الاحتفال وكيل هيئة الإعلام والثقافة محمود امجبر، والعديد من المبدعين والفنانين، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

قدم الاحتفالية الفنان علي أحمد سالم، وسبق العرض كلمة للمسرح الشعبي ألقاها رافع نجم، ثم كلمة ورشة «فهيم» قدمها علي أحمد سالم، كما قدمت فرقة الزمن الجميل قصيدة «يا من يرى مد البعوض جناحها».

وألقت رقية محمد الشريف قصيدة «ولدي»، ثم قدمت فرقة الزمن الجميل معزوفة «ليالي ليبيا» للفنان الراحل حسن عريبي، ومختارات من الشوقيات، ومالوف «طابت أوقاتي»، وقصيدة «قم يا بلال» لعبدالمولى البغدادي أداها علي أحمد سالم، ومشهدية «الصائغ الأجير»، والمقامة الشعرية وهي الثالثة والعشرون من مقامات الحريري، واختتم الحفل بتكريم عدد من الفنانين.

احتفالية ورشة «فهيم» لفن الإلقاء في بنغازي (فيسبوك)
احتفالية ورشة «فهيم» لفن الإلقاء في بنغازي (فيسبوك)
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