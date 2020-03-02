فيلم «إنفزبل مان» يتصدر شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 11:04 صباحا
إليزابيث موس في هوليوود (أ ف ب)

تصدر فيلم «إنفزبل مان» شباك التذاكر في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع محققًا 28.9 مليون دولار على ما ذكرت شركة «اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة في هذا المجال.

والفيلم الذي نال استحسان النقاد مقتبس من رواية شهيرة للكاتب إتش جي ويلز، ويروي قصة امرأة شابة يسكن حبيبها السابق أحلامها بعد انتحاره المفترض، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتراجع فيلم «سونيك ذي هيدجهوغ» إلى المرتبة الثانية بعدما كان متصدرا مدة أسبوعين، وحقق 16 مليون دولار ليصل مجموعه إلى 128.2 مليون في ثلاثة أسابيع.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم «ذي كال أوف ذي وايلد» من بطولة هاريسون فورد محققا 13.2 مليون دولار، وبلغ مجموع إيراداته 45.8 مليون في غضون أسبوعين في أميركا الشمالية.

وأتى فيلم «ماي هيرو أكاديميا» وهو فيلم رسوم مانغا ياباني تكملة لمغامرات المراهق إيزوكو ميدوريا، في المرتبة الرابعة محققا 5.1 مليون دولار مع بدء عرضه.

وحافظ فيلم «باد بويز فور لايف» من بطولة ويل سميث ومارتن لورانس على المرتبة الخامسة محققا 4.3 مليون دولار ليصل مجموعه إلى 197.3 مليون خلال سبعة أسابيع.

في ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام: 

6 - «بيردز أوف براي» مع 4.1 مليون دولار ( 78.7 مليون في 4 أسابيع)

7 - «إمبراكتيكال جوكر: ذي موفي» مع 3.5 مليون دولار (6.6 مليون في أسبوعين)

8 - «1917» مع 2.6 مليون دولار (155.8 مليون في غضون 10 أسابيع)

9 - «برامز: ذي بوي 2» مع 2.6 مليون دولار (9.7 مليون في أسبوعين)

10 - «فانتسي أيلاند» 2.3 مع (24 مليونا في 3 أسابيع)

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