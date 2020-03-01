إطلاق البوستر الأول لفيلم الخيال العلمي الكوميدي «الغسالة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 04:11 مساء
بوستر فيلم الخيال العلمي «الغسالة» (خاص لـ بوابة الوسط)

بعد أيام من بدء تصوير فيلم «الغسالة»، أطلقت شركات «نيوسنشري» و«أفلام مصر العالمية» و«سينرجي» البوستر التشويقي الأول لفيلم الخيال العلمي الكوميدي المتوقع عرضه هذا العام.

والفيلم من بطولة النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد سلّام، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

ويُظهر البوستر لقطة فوضوية من داخل الغسالة، حيث يكافح هامستر بدين من أجل النجاة وسط الملابس والجوارب والمياه الغامرة.

ويدور «الغسالة» حول عمر، الذي يحاول استخدامها للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

وفي «الغسالة» يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجددا بعد فيلم «قصة حب» الذي حقق نجاحا في موسم عيد الحب 2019.

الفيلم من إنتاج «نيوسنشري» للإنتاج و«أفلام مصر العالمية» و«سينرجي فيلمز»، وتوزيع داخلي لشركة «دولار فيلم»، وخارجي لشركة «N Star»، وتتولى «MAD Solutions» مهام التسويق والترويج للفيلم، ومن المقرر تشغيل الغسالة في دور العرض في وقت لاحق هذا العام.

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