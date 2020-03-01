مشاركة ليبية في المهرجان الدولي بزعفران

مشاركة ليبية في المهرجان الدولي بزعفران (فيسبوك)

شاركت ليبيا، ممثلةً بوفد ثقافي وفني من مكتب الثقافة ببلدية الحوامد التابع للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجهة الدولي الذي احتضنته مدينة زعفران بولاية قبلي التونسية، لتعزيز جسور التواصل الثقافي وإحياء الموروث الثقافي المشترك.

وتضمن المهرجان، الذي تواصل لمدة ثلاثة أيام، فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بمشاركة من ليبيا والجزائر جسدت عادات وتقاليد هذه الدول، وعروضًا شعبية وعروض فروسية ضمت متسابقين من الدول المشاركة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وكرمت في ختام المهرجان الدول المشاركة، ومن ليبيا تم تكريم كل من فرقة الجبل للفنون الشعبية، ومكتب الثقافة ببلدية الحوامد.

مشاركة ليبية في المهرجان الدولي بزعفران (فيسبوك)

مشاركة ليبية في المهرجان الدولي بزعفران (فيسبوك)

مشاركة ليبية في المهرجان الدولي بزعفران (فيسبوك)

مشاركة ليبية في المهرجان الدولي بزعفران (فيسبوك)

مشاركة ليبية في المهرجان الدولي بزعفران (فيسبوك)