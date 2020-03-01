«جي بي إس» يفتتح أيام الشارقة المسرحية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 03:00 مساء
«جي بي إس» يفتتح أيام الشارقة المسرحية (أرشيفية:انترنت)

انطلقت في الإمارات الدورة الثلاثون من أيام الشارقة المسرحية، السبت، بعرض المسرحية الجزائرية «جي بي إس» من تصميم وإخراج محمد شرشال.

وكان العرض فاز في يناير بجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي متكامل بمهرجان المسرح العربي، الذي أُقيم في الأردن، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويشارك في الدورة الثلاثين من الحدث السنوي الذي تنظمه دائرة الثقافة بإمارة الشارقة 13 عرضًا مسرحيًّا بينها سبعة عروض ضمن المسابقة الرسمية، وتستمر الفعاليات حتى السادس من مارس الجاري.

كما يشمل البرنامج سلسلة من الندوات النقدية واللقاءات وورش العمل، إضافة إلى ملتقى فكري بعنوان «المسرح والبحث الأكاديمي اليوم.. الإشراقات والإشكاليات» بمشاركة عدد من الباحثين والمسرحيين العرب.

ويقام على الهامش «ملتقى أوائل المسرح العربي» بمشاركة 13 من طالبات وطلاب معاهد وكليات المسرح في مصر وتونس والمغرب ولبنان والكويت والأردن والسودان وسورية والجزائر.

تضمن حفل الافتتاح بقصر ثقافة الشارقة تسليم العمانيين صالح زعل وسعود الدرمكي جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، وكذلك تكريم الفنان الإماراتي سلطان النيادي.

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