13 عرضا بـ«أيام الشارقة المسرحية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 03:35 مساء
13 عرضًا منها سبعة في المسابقة الرسمية لأيام الشارقة المسرحية (أرشيفية:انترنت)

تنطلق، السبت، في دولة الإمارات الدورة الثلاثون من أيام الشارقة المسرحية بمشاركة 13 عرضًا، منها سبعة في المسابقة الرسمية.

وقالت مهرة الكتبي، عضو اللجنة الإعلامية لأيام الشارقة المسرحية، في مؤتمر صحفي، إن العروض المشاركة تتوزع على ثلاثة أقسام، هي المسابقة الرسمية وتضم سبعة عروض، وعروض خارج المسابقة وهي ثلاثة، إضافة إلى ثلاثة عروض مستضافة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأضافت أن الافتتاح في قصر ثقافة الشارقة سيكون مع العرض الجزائري «جي بي إس» الفائز بجائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عرض متكامل في مهرجان المسرح العربي هذا العام.

ويشمل برنامج الافتتاح تسليم الفنانين سعود الدرمكي وصالح زعل من سلطنة عمان جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الرابعة عشرة، كما سيتم تكريم الممثل والمنتج الإماراتي سلطان النيادي.

وقالت فواغي الفردان، عضو اللجنة الإعلامية لأيام الشارقة المسرحية، إن البرنامج الثقافي المصاحب للدورة الثلاثين والممتدة حتى السادس من مارس المقبل، يتضمن ملتقى فكريا بعنوان «المسرح والبحث الأكاديمي اليوم.. الإشراقات والإشكاليات» بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين العرب.

كما يتضمن البرنامج الثقافي «ملتقى الشارقة التاسع لأوائل المسرح العربي» بمشاركة 13 طالبا وطالبة من معاهد وكليات المسرح العربية.

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