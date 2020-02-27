السعودية لجين الهذلول من المرشحين لجائزة نوبل للسلام

السعودية لجين الهذلول (أرشيفية:انترنت)

ضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة نوبل للسلام هذا العام السعودية لجين الهذلول، الناشطة المسجونة المدافعة عن حقوق المرأة، وفقا لثمانية من أعضاء الكونغرس الأميركي رشحوها لنيل الجائزة.

وضمت القائمة أيضًا ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبري ونشطاء مطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ، إضافة إلى حلف شمال الأطلسي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال معهد نوبل النرويجي، الذي لا يؤكد أو ينفي ترشيح أسماء بعينها، إنه تلقى 317 ترشيحًا للجائزة هذا العام ارتفاعًا من 301 في 2019، وتشمل الترشيحات 210 أفراد و107 مؤسسات، وسيعلن اسم الفائز بالجائزة في أكتوبر المقبل.

ونال الجائزة في العام الماضي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لجهوده من أجل السلام التي أنهت عداء دام عقدين مع إريتريا.

وعادة ما يعلن آلاف الأشخاص الذين يقدمون ترشيحاتهم، ومن بينهم أعضاء ببرلمانات الدول وحائزون سابقون على الجائزة وأكاديميون بارزون، عن الأسماء التي قدموها، ويقرر النتيجة كل عام لجنة من خمسة أشخاص يعينها البرلمان النرويجي.