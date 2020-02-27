السعودية لجين الهذلول من المرشحين لجائزة نوبل للسلام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 02:53 مساء
السعودية لجين الهذلول (أرشيفية:انترنت)

ضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة نوبل للسلام هذا العام السعودية لجين الهذلول، الناشطة المسجونة المدافعة عن حقوق المرأة، وفقا لثمانية من أعضاء الكونغرس الأميركي رشحوها لنيل الجائزة.

وضمت القائمة أيضًا ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبري ونشطاء مطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ، إضافة إلى حلف شمال الأطلسي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال معهد نوبل النرويجي، الذي لا يؤكد أو ينفي ترشيح أسماء بعينها، إنه تلقى 317 ترشيحًا للجائزة هذا العام ارتفاعًا من 301 في 2019، وتشمل الترشيحات 210 أفراد و107 مؤسسات، وسيعلن اسم الفائز بالجائزة في أكتوبر المقبل.

ونال الجائزة في العام الماضي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لجهوده من أجل السلام التي أنهت عداء دام عقدين مع إريتريا.

وعادة ما يعلن آلاف الأشخاص الذين يقدمون ترشيحاتهم، ومن بينهم أعضاء ببرلمانات الدول وحائزون سابقون على الجائزة وأكاديميون بارزون، عن الأسماء التي قدموها، ويقرر النتيجة كل عام لجنة من خمسة أشخاص يعينها البرلمان النرويجي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرين توقف الرحلات إلى دولتين بسبب «كورونا»
عربى
البنتاغون يتهم روسيا بالتخطيط لتدمير «الناتو»
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلق على حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
أزمة جراد «غير مسبوقة» في شرق أفريقيا.. وسباق للقضاء عليه بعد وصوله لجنوب ...
دولى
أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية
ليبيا
روسيا تبدي رأيها حول نص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
السراج: محادثات «5+5» مستمرة وليس هناك رابح أو خاسر في الحرب
ليبيا
بالصور.. عرض اللحظات الأخيرة لسلمان العبيدي منفذ هجوم مانشستر أمام هيئة المحلفين
ليبيا
إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد
دولى
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
رئيس وفد «الوفاق» في لجنة «5+5»: ركزنا على العودة إلى ما قبل أبريل 2019
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يصيب الصداع النصفي النساء أكثر من الرجال؟