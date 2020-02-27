مصلحة الآثار تشارك في ورشة عمل في الدوحة

مصلحة الآثار تشارك في ورشة عمل في الدوحة (فيسبوك)

شاركت مصلحة الآثار الليبية بورشة عمل عقدت بالدوحة في الفترة من 23 إلى 24 فبراير بعنوان «خطة تنفيذية عربية للمساعدة على ترميم المعالم والمواقع الأثرية المتضررة بعد انتهاء النزاعات».

نظمت الورشة اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع المنظمة العربية للثقافة والعلوم وهيئة متاحف قطر، وفقا للمكتب الإعلامي للمصلحة.

وشاركت مصلحة الآثار بعرض تقديمي تناول تأثيرات النزاع المسلح على المعالم والمواقع الأثرية في ليبيا، مع طرح مشاريع ترميم المواقع المتضررة بغية الحصول على دعم لأعمال الترميم بها مستقبلا.