افتتاح مركز المعلومات والتوثيق السياحي بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 11:51 صباحا
افتتاح مركز المعلومات والتوثيق السياحي بطرابلس (فيسبوك)

افتتح الأربعاء، مركز المعلومات والتوثيق السياحي بحفل نظم بمقر الهيئة العامة للسياحة. 

وحضر مراسم الاحتفال رئيس الهيئة، خيضر بشير مالك، ووكيل وزارة المواصلات، أحمد السنوسي، ورئيس الھیئة العامة للمعلومات والتوثیق، عبدالرؤوف البيباص، ورئيس مركز المعلومات والتوثيق السياحي، أسامة فرج الخبولي، ومدیر المعھد العالي للتقنیة إنجیلة، وأعضاء ھیئة التدریس بجامعة طرابلس، ورئیس غرفة السیاحة بالمنطقة الغربیة، وعمید كلیة الآداب والتربیة بجامعة طرابلس ومستشار المركز، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وألقيت خلال الحفل كلمات عن أهمية تبادل المعلومات والبيانات بين المؤسسات الحكومية ودورها في صنع القرارات وبناء الخطط والبرامج الرامية إلى الرفع من مستوى الأداء والخدمات والتنمية في شتى المجالات.

كما قدمت عروض ضوئية حول أھمیة قطاع السیاحة، ومساهمته في الناتج العام، وآليات استثمار المقومات الأولية وما تمتلكه لیبیا من معالم ثقافية وطبيعية،وسلط العرض الثاني الضوء على مركز المعلومات والتوثيق السياحي، ونشاطات ومشاريع المركز طوال الفترات الماضیة، بما في ذلك مشروع أطلس لیبیا السیاحي، ونسب الإنجاز والمراحل التنفیذیة للمشروع. 

وفي ختام الحفل قام رئيس الهيئة ورئيس الهيئة العامة للمعلومات رفقة المشاركين بافتتاح المركز، وجولة داخل الإدارات والمكاتب والأقسام، مستمعين إلى شروح عن آليات ومراحل العمل بالمركز.

ويعد مركز المعلومات والتوثيق السياحي أحد الأجهزة التابعة للهيئة العامة للسياحة، ويهدف لجمع البيانات والمعلومات والإحصائيات المرتبطة والمؤثرة في القطاع السياحي، وتوفير المعلومات التي يحتاج إليها السياح والمستثمرون ورجال الأعمال.
 

افتتاح مركز المعلومات والتوثيق السياحي بطرابلس (فيسبوك)
افتتاح مركز المعلومات والتوثيق السياحي بطرابلس (فيسبوك)
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