انطلاق مهرجان «العالم القديم السينمائي» في بورسعيد

البوستر الأول لمهرجان «العالم القديم السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت مؤسسة «سينماتوغراف للثقافة والفنون»، لمؤسسها المخرج إسماعيل مراد، تأسيسها مهرجان سينمائي دولي بمدينة بورسعيد تحت عنوان «مهرجان العالم القديم السينمائي»، على أن تنطلق فعاليات أولى دوراته خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وقال المخرج إسماعيل مراد، مؤسس ورئيس المهرجان، إنه حصل على موافقة وزارة الثقافة بتأسيس هذا الحدث السينمائي، متوجهًا بالشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على إسهامهما في انطلاق هذا المشروع الفني الكبير، الذي يتمنى أن يتحقق برؤية طموحة ودعم من مؤسسات الدولة المختلفة.

وأشار مراد إلى أن مهرجان «العالم القديم السينمائي» يهدف إلى نشر الوعي ودفع العمل السينمائي وتحقيق التواصل مع دول قارات العالم القديم بما يسهم في تحقيق الاحتكاك اللازم لاكتساب مزيد الخبرات التي تتضمنها الثقافات المختلفة لقارات العالم القدي.

وتضمنت لائحة المهرجان ثلاث مسابقات رئيسية، وهى «المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة» و«مسابقة أفلام مشروعات خريجي المعاهد والأكاديميات السينمائية بالقارات الثلاث»، و«مسابقة محمود ياسين لصناع الأفلام من أبناء بورسعيد»، بالإضافة إلى عدد من البرامج الموازية التي يتم العمل عليها لإعلانها قريبًا.