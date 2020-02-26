«هذه ليلتي» في مهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأربعاء 26 فبراير 2020, 05:12 مساء
مشهد من فيلم «هذه ليلتي» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض فيلم «هذه ليلتي» للمخرج يوسف نعمان ضمن عروض قسم بانوراما الأفلام المصرية القصيرة، في الدورة التاسعة من مهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية»، التي تقام في الفترة من 6 حتى 12 مارس المقبل.

الفيلم شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان «الجونة السينمائي» في سبتمبر الماضي، وأخيرًا شارك في مهرجان «كليرمون فيران» الدولي ضمن عروض برنامج وجهات نظر أفريقية ومهرجان «تشاناي الدولي» للأفلام القصيرة في دورته السابعة.

وحصل فيلم «هذه ليلتي» على جائزة الدعم المالي من مؤسسة «كليك فاندنج» لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الاتحاد الأوروبي - اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة «داون» لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ويتجهان لإحدى مناطق القاهرة الراقية، فيواجهان معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.

يشارك في بطولة «هذه ليلتي» ناهد السباعي وشريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبدالوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، وهو من إنتاج «ريد ستار» و«S Production»، و«فيلم كلينك إكسبريس».

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