بالصور: النجوم يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

من كواليس العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول» (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفل صناع فيلم «بعلم الوصول» بالعرض الخاص للفيلم في التاسعة مساء الثلاثاء، بسينما الزمالك (وسط القاهرة).

وحضر العرض الخاص من صناع الفيلم المخرج هشام صقر، وأبطاله بسمة وبسنت شوقي ولبنى ونس ورفل خليل ومحمد سرحان، ومنتجه المشارك محمد حفظي.

وشاركهم العرض عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، منهم المخرج الكبير داوود عبدالسيد، والمخرج أحمد عبدالله، والفنانون يسرا اللوزي ومحمد فراج وطارق عبدالعزيز ومنى هلا وتارا عماد وهنادي مهنى وأحمد خالد صالح وأحمد عزت.

ويبدأ الأربعاء عرض الفيلم تجاريا في مصر، وهو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر، بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى، التي حصدها خلال عمله مونتيرًا لمجموعة من الأفلام.

تدور أحداث الفيلم حول «هالة» التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل، لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خصوصا إذا كانت أما، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

من كواليس العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول» (خاص لـ بوابة الوسط)