تاناروت يعرض فيلم «جوجو رابت»

تاناروت يعرض فيلم «جوجو رابت» (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، فيلم الدراما-الكوميديا الأميركي «Jojo Rabbit»،من إنتاج العام 2019 وعرض الاول مرة فى العام 2020، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف تايكا وايتيتي، وبطولة كل من رومان جريفين، سكارليت جوهانسون، ستيفن ميرشانت ألفي ألين، ريبيل ويلسون.

تدور أحداث الفيلم حول الحرب العالمية الثانية، حيث يكتشف الفتى «جوجو» الذي يخدم في جيش هتلر أن والدته «روزي» تُخبئ فتاة يهودية في منزلهم، ويسعى لإخفاء الأمر عن الجميع.

عرض الفيلم لأول مرة بمهرجان تورنتو السينمائي في سبتمبر 2019، وفاز بالجائزة الكبرى في المهرجان، و أختير كواحد من أفضل عشرة أفلام في 2019 من قبل معهد الفيلم الأميركي، وتشرح لستة جوائز أوسكار في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثاني والتسعون.