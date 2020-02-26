جوسي سموليت يصر على براءته من تهمة اختلاق اعتداء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 04:02 مساء
جوسي سموليت في شيكاغو (أ ف ب)

أكّد الممثل الأميركي جوسي سموليت، الإثنين، أنه بريء من التهم الموجّهة إليه والمرتبطة باعتداء زعم أنه وقع ضحيته في مطلع العام 2019 في شيكاغو، وتشتبه السلطات المحلّية بأنه ادعاء كاذب.

وقالت محامية الممثل الأميركي، تينا غلنديان، بعد مثوله أمام محكمة في شيكاغو في شمال الولايات المتحدة: «من الواضح أنه مستاء من جره مجددا في هذه القضية،لكننا مستعدون للمحاكمة»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ووجّهت التهم إلى نجم سلسلة «إمباير» السابق في 11 فبراير الماضي في مقاطعة كوك الأميركية لدوره المزعوم في الاعتداء، وزعم الممثل المثلي جنسيا (37 عاماً) في يناير 2019 أنه تعرّض للهجوم في أحد شوارع المدينة من قبل اثنين من أنصار الرئيس دونالد ترامب، وادعى أنهما قاما بإهانته وتوجيه الشتائم العنصرية إليه، وأنه كان ضحية رهاب المثليين.

أثارت القضية موجة تنديد في البلاد، لكن التحقيقات خلصت إلى أن سموليت دفع لشقيقين نيجيريين من أجل الاعتداء عليه، لاستغلال الحادثة في محاولة لدفع مسيرته المهنية والحصول على أجر أعلى في المسلسل التلفزيوني، في المقابل يصرّ الممثل على أنه تعرّض للاعتداء.

وشهدت القضية تطوّرا جديدا في مارس 2019 عندما أسقط المدعون العامون في المقاطعة كلّ التهم الموجّهة إليه في مقابل دفع عشرة آلاف دولار وتأدية يومين في خدمة المجتمع، ولاحقاً قرّر رئيس بلدية شيكاغو مقاضاته في محكمة مدنية لسداد تكاليف التحقيقات التي قامت بها الشرطة وبلغت 130 ألف دولار.

وقالت غلوريا شميدث رودريغز، محامية الشقيقين النيجيريين أولابينجو وأبيمبولا أوسوندايرو، اللذين قد يكون جوسي سموليت استعان بهما، إن موكليها كانا «صادقين ومنفتحين منذ البداية، وهما يأسفان لما بدر منهما»، وتابعت: «كانا يقولان الحقيقة منذ اليوم الأوّل ومتعاونين وسيواصلان ذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية
ليبيا
إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد
دولى
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
رئيس وفد «الوفاق» في لجنة «5+5»: ركزنا على العودة إلى ما قبل أبريل 2019
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
فيروس «كورونا» يزحف إلى 6 دول عربية ويلغي احتفالات اليوم الوطني في الكويت
عربى
باشاغا: الدولة المدنية لن تقوم بوجود «التطرف والدكتاتورية وأدعياء الثورية ...
ليبيا
مقرر مجلس النواب تكشف سبب تعليق المشاركة في الحوار السياسي بجنيف
ليبيا
«الصحة العالمية» تدعو العالم إلى الاستعداد لـ«وباء عالمي محتمل» جراء كورونا ...
دولى
«موناليزا المكعبات» مقابل 480 ألف يورو
ثقافة وفن
مكافحة الأمراض: ليبيا في أقل مراتب الخطورة الخاصة بفيروس «كورونا»
ليبيا
تسجيل 152 حالة وفاة بـ«كورونا» في الصين وكوريا خلال يوم
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد الامتناع عن تناول الطعام ليلا